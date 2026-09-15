Trapani, parte il BRT:  a bordo del Bus Rapid Transit

15/09/2026 12:48:00

Oggi é partito il BRT a Trapani e noi siamo saliti sul bus per testarlo.

L’avvio del Bus Rapid Transit segna una delle principali novità nel trasporto pubblico urbano di Trapani proprio perché il nuovo sistema nasce con l’obiettivo di rendere più rapido e regolare il collegamento tra alcune delle principali zone della città, attraverso una corsia e un percorso dedicati e una diversa organizzazione della viabilità.

L’entrata in servizio arriva al termine di un lungo percorso fatto di lavori, modifiche alla circolazione e non poche discussioni.

La prima fase - quella partita da oggi - prevede l'attivazione del servizio in modalità monodirezionale, in attesa del completamento dell'intero progetto.

Proprio per questo, più che le dichiarazioni e i rendering del progetto, il banco di prova è quello che accade concretamente a bordo: quanto tempo serve per attraversare la città, come funzionano le fermate, quanto è fluido il percorso e quale differenza c'è rispetto a un normale autobus urbano?

È da qui che parte il nostro viaggio sul BRT, nel suo primo giorno di esercizio.

La partenza é dal terminal Isola di Zavorra ed il mezzo è lo stesso n. 2 in servizio navetta in questi mesi.

Il tragitto attraversa via Ammiraglio Staiti, arriva fino alla Madonnina per poi risalire da viale Regina Elena e imboccare nuovamente via Amm. Staiti in senso inverso.

Per tutto il percorso di andata, dall'inizio di via Ammiraglio Staiti, il BRT si muove sulla corsia dedicata, caricando e scaricando Passeggeri alle fermate prestabilite in modo regolare. Non incontrando traffico - e con le fermate vuote -percorre tutta via Amm. Staiti in circa tre minuti e mezzo.

Le cose cambiano sul tragitto di ritorno, dove al momento usufruisce della corsia "normale", come un bus di linea: che si incolonna alle macchine che si posteggiano e il cui andamento è soggetto alle normali variabili del traffico.

Al momento, in condizioni di traffico medio, il tempo di percorrenza tra andata e ritorno é di circa 12 minuti.

Quello di oggi è, dunque, soltanto un primo test sul campo. Il BRT ha iniziato il suo percorso e, inevitabilmente, servirà qualche giorno per capire come il nuovo sistema riuscirà a incidere realmente sulla mobilità cittadina, soprattutto quando il traffico aumenterà e il servizio entrerà pienamente a regime.



