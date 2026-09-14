Nuova eruzione dell'Etna. Stop agli aerei in arrivo fino alle 16

14/09/2026 10:24:00

Nuova allerta rossa per l'Etna a causa dell'emissione di cenere.

Secondo l'ultimo bollettino Vona per l'aviazione, la nube sprigionata da nuove eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa quattro chilometri e di conseguenza è stato bloccato il traffico aereo fino alle 16. Da qui l'invito rivolto ai passeggeri di "verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto".

di Catania.

L'eruzione, benché descritta come debole, ha causato una continua emissione di cenere in aria tanto da essere classificata prima con il bollino arancione per l'aviazione, e poi quello rosso, che rappresenta il grado di allerta più elevato.

Stando agli ultimi rilevamenti dell'Ingv, la nube di cenere si muove verso Sud-Est a una velocità di circa 18 chilometri orari.



