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Economia

» Trasporti
14/09/2026 15:27:00

Bus gratis a Marsala, ecco quando: una settimana senza biglietto

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Dal 16 al 22 settembre 2026 i bus urbani di Marsala saranno gratuiti su tutto il territorio comunale. Per sette giorni sarà possibile utilizzare il trasporto pubblico senza pagare il biglietto, in occasione della Settimana Europea della Mobilità.

L’iniziativa punta a incoraggiare cittadini e residenti delle contrade a lasciare l’auto e provare il servizio comunale. Un servizio che la stessa sindaca Andreana Patti definisce «attualmente non soddisfacente», annunciando un percorso di revisione.

 

Quando si viaggia gratis

 

La gratuità scatterà mercoledì 16 settembre e proseguirà fino a martedì 22 settembre compreso, sui bus urbani del Comune di Marsala.

L’adesione rientra nella campagna europea dedicata quest’anno alla “Mobilità per Tutti”: rendere accessibili i trasporti sostenibili indipendentemente dal reddito, dal luogo di residenza, dall’età e dalle abilità delle persone. Un tema che a Marsala riguarda da vicino anche i collegamenti tra il centro e le contrade.

 

Patti: «Il servizio va migliorato»

 

La settimana senza biglietto accompagna l’impegno dell’Amministrazione a rivedere il funzionamento del trasporto pubblico.

«Una rimodulazione del trasporto pubblico in chiave moderna, digitale, inclusiva. È l’obiettivo di questa Amministrazione che ha avviato un percorso di revisione dell’attuale servizio bus, attualmente non soddisfacente», afferma Patti.

La sindaca indica come priorità la sostenibilità ambientale, la qualità della vita e le connessioni con le contrade: «Su questo ci siamo impegnati con la Città e anche su questo stiamo lavorando».

La gratuità sarà dunque anche un’occasione per provare il servizio. La sua capacità di diventare un’alternativa all’auto dipenderà poi da corse, percorsi e collegamenti disponibili nella vita quotidiana.

 

Orari e posizione dei bus online

 

Il Comune annuncia anche il potenziamento della pagina dedicata al trasporto pubblico, consultabile anche attraverso l’app Municipium.

Secondo la nota dell’Amministrazione, sono disponibili la posizione dei bus in tempo reale, le informazioni sulle coincidenze con i collegamenti ferroviari e le linee private, le tariffe di biglietti e abbonamenti e i punti vendita.

Per programmare gli spostamenti occorre consultare l’orario invernale 2026/2027, entrato in vigore il 14 settembre, come specificato nel precedente avviso del Comune.









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