Lo sport del weekend. Il Trapani perde ancora e i tifosi contestano Antonini. Marsala ko

14/09/2026 06:00:00

Il Trapani perde anche ad Avola e resta sul fondo della classifica di Serie D. Il Marsala comincia il campionato di Eccellenza con una sconfitta a Lascari. A sorridere sono invece Alcamo e Castellammare, mentre nella pallamano femminile il primo storico derby trapanese di Serie A1 va nettamente alle campionesse d’Italia dell’Erice. Vittorie anche per la Sigel Seap Marsala in amichevole e per la Dribbling nel calcio a cinque. Dalla vela arriva, infine, il secondo posto di Virna Di Gerlando nella classifica femminile Under 17.

Il Trapani perde ad Avola, i tifosi contestano Antonini

Seconda partita e seconda sconfitta in campionato per il Trapani. La squadra allenata da Salvatore Aronica perde 1-0 sul campo dell’Avola, tornato in Serie D dopo 53 anni, e resta all’ultimo posto della classifica.

Il gol decisivo arriva nei primi minuti della ripresa e porta la firma di Salvatore Langella, difensore diciannovenne alla sua prima stagione con la formazione siracusana. Nel primo tempo i granata erano riusciti a mantenere il risultato sullo 0-0, senza però trovare la rete.

Il Trapani ha iniziato il campionato con due sconfitte e con i cinque punti di penalizzazione inflitti dalla giustizia sportiva. Una partenza pesantissima per una squadra retrocessa dalla Serie C proprio a causa dei guai societari e chiamata ad affrontare una stagione già complicata prima ancora di scendere in campo.

Ad Avola è arrivata anche una nuova e inequivocabile contestazione nei confronti del presidente Valerio Antonini. I pochi sostenitori granata presenti nel settore ospiti hanno esposto lo striscione: “Antonini vattene”. Un messaggio che certifica la rottura ormai profonda tra una parte della tifoseria e la proprietà.

In classifica il Trapani resta a quota -5. Davanti ci sono Siracusa a -3 e Gela a -1, anche loro penalizzate. In testa la Reggina con sei punti. E meno male che Antonini aveva detto di aver fatto un squadra per ... risalire subito.

"Scioccato da quello che ho visto - scrive Antonini - Con oltre un milione di euro di budget lordo di differenza, abbiamo meritatamente perso. Complimenti a loro, che hanno messo tutto dentro il campo. C’è poco tempo per capire e decidere, c’è una partita tra 3 giorni ed un’altra subito dopo; E’ chiaro che la linea che sta prendendo questo campionato è inspiegabile , nonostante tutto quello che ci viene fatto quotidianamente ( Senza Stadio, Senza tifosi, Senza sponsors, senza niente); Ma siamo obbligati ad andare avanti. Certo non possiamo continuare così. Altrimenti si rischia anche di retrocedere con queste premesse. Ho visto squadre costruite per vincere campionati retrocedere senza capire il come e il perché".





Marsala, debutto da dimenticare a Lascari

Comincia con una sconfitta il campionato di Eccellenza del Marsala. Gli azzurri perdono 2-0 in trasferta contro il Lascari-Cefalù, al termine di una partita nella quale hanno pagato un avvio poco brillante e due disattenzioni nei momenti decisivi.

Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 18’: Mineo recupera il pallone, avanza senza trovare opposizione e batte Piccioni con un destro dalla distanza. Il Marsala prova a reagire, ma nel primo tempo fatica a costruire occasioni realmente pericolose.

A inizio ripresa arriva il raddoppio. Sferruzza sfonda sulla sinistra e mette al centro un pallone raccolto da Mocciaro, che firma il 2-0. Dopo gli ingressi di Ficarotta e La Piana, la squadra di Giannusa aumenta la pressione e costruisce le occasioni per riaprire la partita.

Gli azzurri colpiscono un palo e conquistano un calcio di rigore, ma il portiere Marino respinge il tiro di Manfrè. Lo stesso estremo difensore salva poco dopo anche sulla conclusione di Carbonaro.

È soltanto la prima giornata e le sentenze sarebbero premature. Il Marsala, però, dovrà lavorare sulla velocità della manovra, sulla tenuta difensiva e sulla capacità di concretizzare le occasioni. Nel prossimo turno arriverà l’Alcamo, prima del doppio confronto di Coppa Italia con il Castellammare.

Dichiara il presidente Angelo Casa: "Voglio fare i miei più sinceri complimenti al Lascari Cefalù, che oggi ha disputato una partita di grande attenzione e determinazione, meritando senza dubbio il risultato ottenuto. Per quanto ci riguarda, sappiamo bene quali siano le aspettative che accompagnano il Marsala in questa stagione. Le vostre e le nostre. Essere indicati da molti come la squadra favorita per la vittoria del campionato deve rappresentare uno stimolo ma soprattutto una responsabilità. Non certo una pressione È una responsabilità che va dimostrata sul campo ogni domenica con atteggiamento, sacrificio, concentrazione e rispetto per ogni avversario. Una sconfitta alla prima giornata non cambia il valore della squadra né il progetto che abbiamo costruito, ma deve servirci da lezione. Da questa sera mi aspetto che ogni nostro calciatore comprenda davvero cosa significhi indossare questa maglia e quali siano le aspettative della società, della città e della tifoseria. Tutti noi stiamo investendo tanto, in tutti i sensi, in questa stagione. Ringrazio di cuore tutti i nostri tifosi che sono venuti in trasferta a seguire la squadra. A voi dico: mi dispiace moltissimo, vi chiedo scusa".

Eccellenza, partono bene Alcamo e Castellammare

La prima giornata del girone A di Eccellenza regala due vittorie alle altre squadre della provincia di Trapani.

L’Alcamo supera in casa per 2-0 il San Giorgio Piana, mentre il Castellammare espugna con lo stesso risultato il campo del 90011 Bagheria. Parte male, invece, il San Vito Lo Capo, sconfitto in casa per 2-1 dall’Unitas Sciacca. Trasferta amara anche per la Vigor Borghetto, battuta 2-0 dal Kamarat.

Pallamano, il derby di Serie A1 è dell’Erice

Il primo storico derby trapanese nel massimo campionato femminile di pallamano finisce con la netta vittoria dell’AC Life Style Handball Erice. Le campionesse d’Italia superano la neopromossa Handball Trapani per 40-14.

Il divario tecnico, fisico e di esperienza è emerso fin dai primi minuti. Erice si è portata sullo 0-7 dopo dieci minuti e ha chiuso il primo tempo avanti 18-6. Nella ripresa Trapani ha giocato con maggiore scioltezza, senza però riuscire a ridurre le distanze.

Gabriela Pessoa è stata la migliore realizzatrice dell’incontro con otto reti. Sei gol a testa per Ahanda, Delgado ed Hernandez. Per Trapani, Dos Santos Medeiros ha chiuso con quattro marcature e Stellato con tre.

Al di là del risultato, il derby ha rappresentato una giornata importante per la pallamano trapanese: da una parte l’Erice, chiamato a difendere lo scudetto, dall’altra la neopromossa Trapani, impegnata nella lotta per la salvezza. Prima dell’incontro è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Giuseppe Bisconti e Karol Greco, i due giovani morti nell’incidente alla Cronoscalata Monte Erice.

Volley, la Sigel Seap Marsala vince al tie-break

Prima uscita stagionale e prima vittoria per la rinnovata Sigel Seap Marsala. Al Pala San Carlo, la squadra allenata da Dino Guadalupi ha superato per 3-2 il Volley Città di Gela, formazione che parteciperà al prossimo campionato di Serie B2.

L’allenamento congiunto è stato molto equilibrato. Questi i parziali: 25-20, 22-25, 23-25, 25-22 e 25-23, con il quinto set giocato fino ai 25 punti.

Per Marsala si è trattato di un primo test dopo due settimane di preparazione in vista dell’esordio nel campionato di Serie A2, previsto il 4 ottobre sul campo di Costa Volpino. Il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 16 settembre contro l’Orlandina Volley. Seguiranno l’amichevole con l’Akademia Messina e il quadrangolare di Agrigento.

Calcio a cinque, la Dribbling parte con una vittoria

Esordio positivo nel campionato di Serie C1 per la Dribbling Marsala, che supera in casa il Palermo Calcio a 5 con il risultato di 4-3.

La formazione marsalese chiude il primo tempo avanti 3-1 grazie a un’autorete e ai gol di Gaspare Pellegrino e Vincenzo De Marco. Nella ripresa il Palermo reagisce e trova il pareggio con Fiorentino e Novara.

Nel finale la Dribbling torna avanti: Giorgio Milazzo libera De Marco con un colpo di tacco e il giocatore marsalese firma il definitivo 4-3. Poco dopo lo stesso De Marco fallisce un tiro libero, senza conseguenze sul risultato.

Per la matricola marsalese arrivano così i primi tre punti della stagione. Nel prossimo turno la squadra di Figuccio affronterà in trasferta il Monreale, una delle formazioni indicate tra le candidate alla promozione.

Vela, Virna Di Gerlando seconda tra le Under 17

Arriva un altro risultato importante per il Circolo Velico Marsala. Virna Di Gerlando ha conquistato il secondo posto femminile nella categoria Under 17 alla regata interzonale della classe O’Pen Skiff disputata a Santa Caterina di Nardò, in Puglia.

La giovane velista marsalese ha chiuso anche al quarto posto assoluto, a pari punti con il terzo classificato. Una squalifica per partenza anticipata nella terza prova le ha impedito di salire sul podio generale.

Di Gerlando ha ottenuto un secondo posto parziale e tre terzi posti nelle sei prove disputate. Il successo femminile è andato a Federica Centola della Lega Navale di Taranto.

Con i punti raccolti in Puglia, l’atleta del Circolo Velico Marsala consolida il dodicesimo posto assoluto e il terzo femminile nella classifica nazionale provvisoria. Un risultato significativo nella sua prima stagione tra le Under 17.



