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Cultura

» Spettacoli
14/09/2026 16:03:00

Cine Teatro Ariston, otto spettacoli per la stagione 2026/2027

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-09-2026/1789394643-0-cine-teatro-ariston-otto-spettacoli-per-la-stagione-2026-2027.jpg

Otto spettacoli da ottobre 2026 a maggio 2027, tra comicità, musica, commedia e alcuni nomi molto conosciuti dello spettacolo italiano. Il Cine Teatro Ariston di Trapani ha presentato il calendario della nuova stagione teatrale 2026/2027, con la direzione artistica di Alessandro Costa.

Il cartellone porterà sul palco Francesca Reggiani, Andrea Perroni, Iva Zanicchi, Martina Colombari, Ornella Muti, Giovanni Esposito, Francesco Fanucchi e Flora Canto.

La stagione si apre giovedì 8 ottobre con Francesca Reggiani e “Titoli di testa”, spettacolo che attraverso monologhi, imitazioni e satira racconta la società contemporanea, i social network, l’informazione e le contraddizioni della vita quotidiana.

Il 5 novembre sarà la volta di Andrea Perroni con “Meglio dal vivo”, uno show che mescola comicità, musica e improvvisazione e affronta, tra gli altri temi, il rapporto sempre più stretto tra vita reale, social network e intelligenza artificiale.

Il 17 dicembre arriva invece “Viva la mamma”, commedia musicale con Iva Zanicchi, Milena Miconi, Samuel Peron e Diego Ruiz. Musica, danza ed equivoci accompagneranno uno spettacolo dedicato alla famiglia italiana e alla figura della mamma.

Il primo appuntamento del 2027 è fissato per il 28 gennaio con Martina Colombari, Gianmarco Crò e Federico Maria Isaia in “Venerdì 13”, una commedia che gioca con superstizioni, coincidenze e rapporti umani.

Il 25 febbraio salirà sul palco Ornella Muti con “L’invisibile che c’è”, spettacolo di Antonio Grosso diretto da Enrico Maria Lamanna, incentrato sulle emozioni, le relazioni e tutto ciò che spesso rimane nascosto dietro le apparenze.

Il 25 marzo spazio alla comicità napoletana con Giovanni Esposito e Nunzia Schiano in “Benvenuti in casa Esposito”, tratto dal romanzo di Pino Imperatore e diretto da Alessandro Siani. Una commedia che affronta con ironia temi come la famiglia, la legalità e il desiderio di riscatto.

Il 15 aprile arriverà Francesco Fanucchi con “Tutto sbagliato”, spettacolo di stand-up comedy dal linguaggio diretto e irriverente, mentre il 9 maggio Flora Canto chiuderà la stagione con “Me la canto e me la sogno”, tra comicità, musica e racconti autobiografici.

Tutti gli spettacoli sono programmati alle 21. Il Cine Teatro Ariston si trova in Corso Italia 4, nel centro di Trapani.

La vendita libera degli abbonamenti per la stagione 2026/2027 è iniziata il 7 settembre, mentre dal 1° ottobre saranno disponibili i biglietti per i singoli spettacoli.

Chi vuole organizzare il soggiorno può consultare il calendario degli eventi a Trapani, scegliere tra i ristoranti a Trapani e trovare i B&B a Trapani.









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