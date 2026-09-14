Misiliscemi, oggi inizia la Settimana della Legalità nel ricordo del giudice Giacomelli

14/09/2026 10:01:00

Prende il via oggi, lunedì 14 settembre, a Misiliscemi la Settimana della Legalità promossa dal Comune. La giornata inaugurale è dedicata a “Legalità, Giustizia e Memoria” e ricorda il giudice Alberto Giacomelli, ucciso dalla mafia proprio il 14 settembre del 1988.

Una scelta simbolica per aprire una settimana di iniziative dedicate alla cultura della legalità, alla memoria e alla responsabilità civile, con un'attenzione particolare alle nuove generazioni.

Il ricordo di Alberto Giacomelli

Il primo appuntamento si terrà nel Municipio di Misiliscemi, con la cerimonia inaugurale prevista alle 18.

Dopo i saluti del sindaco Salvatore Tallarita e della presidente del Consiglio comunale Michela Di Gaetano, Manuel Valenti leggerà un estratto del libro “Un uomo per bene” di Salvo Ognibene.

La giornata inaugurale è dedicata ad Alberto Giacomelli, magistrato assassinato dalla mafia il 14 settembre 1988. La sua figura sarà al centro della riflessione sul valore delle istituzioni e sull'importanza della memoria come strumento di impegno civile.

Alle 19 la presentazione de “Il Contagio”

Il programma proseguirà alle 19 con la presentazione del libro “Il Contagio” di Massimiliano Iervolino.

«Sarà un momento di incontro e confronto aperto alla comunità, per ricordare una figura che ha rappresentato con rigore e senso del dovere il valore delle istituzioni e per riflettere insieme sul significato della legalità, della giustizia e della responsabilità», spiega il Comune di Misiliscemi.

L'obiettivo della Settimana della Legalità è trasformare il ricordo in partecipazione: «Perché la memoria non sia soltanto ricordo, ma diventi scelta, partecipazione e impegno quotidiano, soprattutto per le nuove generazioni».



