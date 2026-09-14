Lutto a Mazara del Vallo, è morta Elena Marino in Gucciardo. Aveva 68 anni

14/09/2026 09:32:00

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Elena Marino in Gucciardo, di 68 anni.

È deceduta il 12 settembre 2026 a Mazara del Vallo, città in cui risiedeva, lasciando nel dolore familiari, amici e quanti l’hanno conosciuta e le hanno voluto bene.

La camera ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria Agatone di Mazara del Vallo. Oggi, lunedì 14 settembre, sarà possibile renderle l'ultimo saluto dalle ore 9:00 fino alla partenza del corteo funebre.

I funerali saranno celebrati oggi, lunedì 14 settembre 2026, alle ore 11:30, presso la Chiesa Cristo Re di Mazara del Vallo.

Al termine delle esequie, la salma sarà accompagnata al cimitero di Mazara del Vallo.