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Se ne sono andati

Se ne sono andati
14/09/2026 09:32:00

Lutto a Mazara del Vallo, è morta Elena Marino in Gucciardo. Aveva 68 anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-09-2026/lutto-a-mazara-del-vallo-e-morta-elena-marino-in-gucciardo-aveva-68-anni-450.jpg

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Elena Marino in Gucciardo, di 68 anni.

 

È deceduta il 12 settembre 2026 a Mazara del Vallo, città in cui risiedeva, lasciando nel dolore familiari, amici e quanti l’hanno conosciuta e le hanno voluto bene.

 

La camera ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria Agatone di Mazara del Vallo. Oggi, lunedì 14 settembre, sarà possibile renderle l'ultimo saluto dalle ore 9:00 fino alla partenza del corteo funebre.

 

I funerali saranno celebrati oggi, lunedì 14 settembre 2026, alle ore 11:30, presso la Chiesa Cristo Re di Mazara del Vallo.

 

Al termine delle esequie, la salma sarà accompagnata al cimitero di Mazara del Vallo.


Se ne sono andati | 2026-09-12 21:46:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2026/petrosino-piange-sebastian-asaro-250.jpg

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