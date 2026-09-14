Alcamo piange Daniele Pioggia, morto a 40 anni 

14/09/2026 07:03:00

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Daniele Pioggia, di 40 anni. Nato ad Alcamo il 20 dicembre 1985, da tempo combatteva contro una grave malattia, affrontata con grande forza e senza nascondere le difficoltà del percorso.

Daniele lavorava come operatore socio-sanitario a Cortina d’Ampezzo quando la malattia aveva cambiato la sua vita. Aveva scelto di raccontare pubblicamente anche la battaglia contro il tumore, condividendo sui social alcuni momenti delle cure e delle sedute di chemioterapia.

In uno dei suoi ultimi aggiornamenti, al termine di una prima fase delle terapie, aveva ringraziato gli amici, i colleghi e soprattutto la famiglia per il sostegno ricevuto. Parole nelle quali emergeva tutta la sua determinazione: «Tranquilli, non mollo fino all’ultimo respiro».

Daniele ha combattuto fino alla fine, circondato dall’affetto delle persone che gli erano vicine. La sua scomparsa sta suscitando profondo dolore ad Alcamo e tra quanti avevano seguito e sostenuto la sua battaglia.

La salma sarà accompagnata domani, lunedì 14 settembre 2026, alle ore 9:30, presso la Parrocchia Sant’Anna Cappuccini di Alcamo.

I funerali saranno celebrati nella stessa chiesa alle ore 10:30.