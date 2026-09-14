Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Se ne sono andati
14/09/2026 07:03:00

Alcamo piange Daniele Pioggia, morto a 40 anni 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-09-2026/alcamo-piange-daniele-pioggia-morto-a-40-anni-450.jpg

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Daniele Pioggia, di 40 anni. Nato ad Alcamo il 20 dicembre 1985, da tempo combatteva contro una grave malattia, affrontata con grande forza e senza nascondere le difficoltà del percorso.

 

Daniele lavorava come operatore socio-sanitario a Cortina d’Ampezzo quando la malattia aveva cambiato la sua vita. Aveva scelto di raccontare pubblicamente anche la battaglia contro il tumore, condividendo sui social alcuni momenti delle cure e delle sedute di chemioterapia.

 

In uno dei suoi ultimi aggiornamenti, al termine di una prima fase delle terapie, aveva ringraziato gli amici, i colleghi e soprattutto la famiglia per il sostegno ricevuto. Parole nelle quali emergeva tutta la sua determinazione: «Tranquilli, non mollo fino all’ultimo respiro».

 

 

Daniele ha combattuto fino alla fine, circondato dall’affetto delle persone che gli erano vicine. La sua scomparsa sta suscitando profondo dolore ad Alcamo e tra quanti avevano seguito e sostenuto la sua battaglia.

 

La salma sarà accompagnata domani, lunedì 14 settembre 2026, alle ore 9:30, presso la Parrocchia Sant’Anna Cappuccini di Alcamo.

 

I funerali saranno celebrati nella stessa chiesa alle ore 10:30.

 


Se ne sono andati | 2026-09-12 21:46:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2026/petrosino-piange-sebastian-asaro-250.jpg

Petrosino piange Sebastian Asaro

È venuto a mancare Sebastian Asaro, un ragazzino di Petrosino che per lungo tempo ha combattuto contro una grave malattia. Una scomparsa che sta suscitando profonda commozione nella comunità. A raccontare la forza con cui...

Se ne sono andati | 2026-09-09 10:52:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-09-2026/marsala-addio-a-francesco-pipitone-250.jpg

Marsala, addio a Francesco Pipitone

È venuto a mancare all’età di 57 anni Francesco Pipitone, deceduto presso l’Ospedale Civico di Palermo.I funerali saranno celebrati domani, 10 settembre, alle ore 15:00, presso la Chiesa San Leonardo di Marsala.I familiari...