Stabilicum, ecco come cambia la legge elettorale. Premio di maggioranza e ritorno delle preferenze

Decadenze a Trapani: come voteranno Giovanni Carpinteri e Claudia La Barbera?

Giovanni Carpinteri e Claudia La Barbera sono stati tra i consiglieri assenti alle sedute del consiglio comunale di Trapani del 22 e 23 ottobre 2025 sul Pala Daidone.Hanno condiviso, quando erano in maggioranza, la linea politica che contestava...