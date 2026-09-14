Meteo Sicilia, lunedì tra sole e temporali

14/09/2026 08:21:00

Inizio di settimana a due facce in Sicilia. Oggi, lunedì 14 settembre, il tempo sarà più stabile e soleggiato sulla parte occidentale dell'Isola, compresa la provincia di Trapani, mentre sulla Sicilia orientale e meridionale resterà una certa instabilità, con possibilità di rovesci e temporali. La Protezione civile regionale ha diramato un'allerta gialla per rischio idrogeologico nelle province di Siracusa e Ragusa. Su tutta la Sicilia resta inoltre alta l'attenzione per gli incendi.

Dopo il brusco cambiamento della scorsa settimana, con piogge e forti raffiche di vento che hanno interessato anche la costa trapanese, la situazione torna dunque più tranquilla. A prendere spazio è l'Anticiclone delle Azzorre, decisamente diverso da quello nordafricano responsabile delle pesanti ondate di calore delle scorse settimane: farà ancora caldo, ma senza gli eccessi di fine agosto e inizio settembre.

Oggi piogge soprattutto sulla Sicilia orientale

La giornata sarà caratterizzata da condizioni differenti tra le varie zone dell'Isola. Al mattino sono possibili isolati rovesci tra Messinese e Catanese, mentre nel corso del pomeriggio l'instabilità tenderà a concentrarsi soprattutto sulle zone interne e sulla Sicilia meridionale.

Tra Siracusano e Ragusano potranno svilupparsi acquazzoni e temporali ed è proprio su queste due province che la Protezione civile ha disposto l'allerta gialla.

Sul versante tirrenico il tempo sarà più variabile, con schiarite più ampie durante il pomeriggio. Le temperature massime resteranno generalmente comprese tra 26 e 31 gradi, dunque su valori tipici di fine estate e lontani dai 40 gradi raggiunti durante le ultime ondate di calore.

I venti saranno generalmente deboli, prevalentemente nord-orientali. Poco mossi il Tirreno e il Mare di Sicilia, più movimentato il Canale di Sicilia.

Trapani, prevalgono sole e stabilità

Situazione decisamente più tranquilla nella provincia di Trapani. La Sicilia occidentale resterà ai margini dell'instabilità che interesserà soprattutto il settore orientale e sud-orientale.

Tra Trapani, Marsala, Mazara del Vallo e il resto della provincia prevarranno quindi sole e ampie schiarite, con qualche nube ma senza il peggioramento previsto sull'altra parte dell'Isola. Anche qui le temperature resteranno pienamente estive, ma senza caldo estremo.

Resta però il livello di preallerta arancione per il rischio incendi, che riguarda l'intero territorio regionale.

Martedì ancora qualche temporale a est

Anche martedì 15 settembre la Sicilia potrebbe presentarsi divisa in due. Qualche acquazzone o temporale sarà ancora possibile sulla parte orientale dell'Isola, soprattutto durante le ore pomeridiane, mentre sulla Sicilia occidentale dovrebbero prevalere condizioni più stabili.

Le temperature cambieranno poco, con massime generalmente tra 25 e 31 gradi e un'afa molto meno intensa rispetto alle settimane precedenti.

Una nuova perturbazione da metà settimana

La parentesi garantita dall'Anticiclone delle Azzorre potrebbe però durare poco. Da mercoledì 16 settembre una nuova perturbazione atlantica dovrebbe raggiungere l'Italia, provocando un peggioramento inizialmente sulle regioni settentrionali.

Tra mercoledì e giovedì il fronte dovrebbe scendere progressivamente verso il Centro-Sud, accompagnato da un nuovo calo delle temperature. Per capire se e in quale misura il peggioramento coinvolgerà anche la Sicilia bisognerà attendere i prossimi aggiornamenti.

Settembre, insomma, comincia a mostrare un volto più dinamico: il grande caldo africano è alle spalle, ma l'estate siciliana non è ancora finita.



