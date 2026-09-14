"Pochi autobus a Marsala e percorsi assurdi. Così il servizio non funziona"

14/09/2026 13:20:00

Egregio direttore, finita l’estate, iniziato l’anno scolastico, e’ arrivato il nuovo orario del trasporto pubblico, per il periodo: (autunno-inverno -primavera), che purtroppo è una fotocopia di quello precedente.

Non solo ci sono poche corse, ma l’orario è così scriteriato, da costringere le persone a continuare a non usare l’autobus e a utilizzare la macchina, per chi può, per spostarsi dalle contrade e dai quartieri al centro e viceversa. Il servizio, che sembrerebbe fatto soprattutto per gli studenti, non è buono nemmeno per loro. Alcuni esempi: chi abita nelle contrade: (Bambina - Terrenove e altre viciniore), per rientrare a casa dal centro città, l’autobus, prima li porta a Petrosino, gli fa fare il giro del territorio e dopo almeno un’ora dalla partenza, li lascia a destinazione. Se è uno studente che prende la corsa delle 14.40, all’uscita dalla scuola, praticamente arriva a casa intorno alle 16.00, naturalmente a digiuno e distrutto. Come fa a rimettersi a studiare? Questo non è percorso e orario pensato per l’utente viaggiatore, presente e futuro, ma solo per dire cha a Marsala c’è’ un servizio di trasporto pubblico. Lo stesso vale per la linea Marsala- Granatello-Cutusio, per non parlare delle altre. Ci si aspettava dalla nuova amministrazione, che almeno fossero eliminati i percorsi anomali e di non far finire il servizio intorno alle 17.00 ma verso le 20.00, alla chiusura degli esercizi commerciali. So benissimo che è difficile amministrare, soprattutto quando si ereditano macerie, e’ molto più semplice fare campagna elettorale, ma il trasporto pubblico è un servizio essenziale ovunque, a maggior ragione a Marsala, città territorio con le sue oltre cento contrade e tanti quartieri. Un servizio, efficiente, servirebbe a tutti: residenti, turisti, attività commerciali.

Senza, il centro continuerà a morire gradualmente e le contrade e i quartiere vivranno nel loro isolamento. Se il passaggio degli autobus avvenisse regolarmente, ogni 30-45 minuti e anche meno, dalla mattina presto, quando la città si mette in movimento fino alla sera, con paline e pensiline in numero adeguato e messe nei posti giusti, le persone si abituerebbero a utilizzare il trasporto pubblico, sia per necessità ma anche per risparmiare e il traffico delle nostre strade si ridurrebbe di molto. Certo non è facile creare subito un servizio adeguato ma un segnale di miglioramento andava dato. Spero che questo sia un orario provvisorio e che la sindaca sicuramente sensibile a questa problematica, essendo cresciuta in contrada Bambina, prima che finisca il 2026 potenzi il servizio , per almeno raddoppiare le corse nel 2027. Se prendesse l’autobus oggi o andasse a scuola, per ritornare a casa impiegherebbe piu di un’ora al posto dei 15-20 minuti normali e non potrebbe più ritornare al centro nel pomeriggio, per la mancanza di autobus per il rientro. Con tutti i mezzi esistenti, arrivati nel 2020 e quindi complessivamente ancora nuovi, non è ammissibile un servizio così scarso e organizzato in modo così scriteriato.

Dott. Alberto Di Girolamo



