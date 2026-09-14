Auto contromano sull’A29 Palermo-Mazara: automobilisti costretti a schivarla

14/09/2026 13:06:00

Tragedia sfiorata sull’autostrada A29 Palermo-Mazara. Nella notte tra sabato e domenica un’utilitaria scura ha percorso contromano un tratto della carreggiata in direzione Palermo, all’altezza di Carini. Diverse auto sono state costrette a improvvise manovre per evitare lo scontro.

Come se non bastasse, il conducente procedeva sulla corsia di sorpasso e lampeggiava con gli abbaglianti agli automobilisti che viaggiavano regolarmente. Una scena surreale e pericolosissima, che avrebbe potuto provocare una strage.

L’allarme al 112

Una delle persone coinvolte è riuscita a riprendere l’auto con il proprio smartphone. «Eravamo entrati allo svincolo di Carini quando abbiamo visto questa macchina contromano. È stato terribile», ha raccontato una testimone a PalermoToday.

La donna ha immediatamente chiamato il numero unico di emergenza 112. Anche altri automobilisti avrebbero segnalato la presenza del veicolo, indicando il tratto nel quale era stato avvistato.

Nonostante la velocità e la scarsa visibilità notturna, fortunatamente non si sono verificati incidenti.

Le ricerche della Polizia stradale

Dopo l’allarme, le pattuglie della Polizia stradale di Palermo e Alcamo hanno perlustrato l’autostrada e controllato gli svincoli che il conducente potrebbe avere utilizzato per tornare nella corretta direzione di marcia.

Gli investigatori acquisiranno anche le immagini delle telecamere installate lungo l’A29 e in prossimità degli accessi alla statale. L’obiettivo è identificare l’automobilista e ricostruire come abbia potuto imboccare l’autostrada contromano.

Resta da capire se all’origine dell’episodio ci siano stati un errore, uno stato di alterazione o altre cause. Di certo, solo la prontezza degli altri conducenti ha evitato che quella folle corsa si trasformasse in tragedia.



