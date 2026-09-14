Marsala, Il Mare colore dei Libri parte dai quartieri e arriva a Birgi

14/09/2026 12:12:00

Prima di approdare al Parco archeologico di Lilibeo, “Il Mare colore dei Libri” si mette in cammino.

La sesta edizione del festival dei libri e della cultura, ideato e organizzato da Navarra Editore, tornerà il 19 e 20 settembre nel Giardino storico del Museo regionale Lilibeo.

Ma quest’anno ci sarà un’anteprima diffusa: venerdì 18 settembre quattro appuntamenti porteranno libri, ambiente, arte e attività per bambini in luoghi diversi di Marsala.

Il titolo scelto per la preview è “Pagine in cammino”. Un'anteprima che si fa percorso attraverso la città: dal CEA Lilibeo ad Amabilina, da Terrenove Bambina a Birgi.

Quattro tappe per legare la manifestazione al territorio, alle contrade, agli spazi educativi, alle comunità che vivono fuori dai circuiti più abituali degli eventi culturali.

Il 19 e 20 settembre il festival al Parco Lilibeo

Il festival entrerà poi nel vivo sabato 19 e domenica 20 settembre al Parco archeologico Lilibeo-Marsala.

Nel Giardino storico del Museo troveranno spazio il Villaggio della Piccola Editoria, l’Agorà delle Associazioni e un’area dedicata ai bambini.

Letteratura, arte, musica, storia, archeologia e partecipazione torneranno così a intrecciarsi in uno dei luoghi simbolo della città.

Al CEA Lilibeo si parla di ambiente, saline e Posidonia

La prima tappa dell’anteprima sarà alle 16.30 al CEA Lilibeo, all’interno del Parco archeologico.

L’incontro, dal titolo “Dove il mare diventa sale, un patrimonio da custodire. Educazione alla Terra tra saline, Posidonia e paesaggi costieri”, metterà al centro ambiente, biodiversità e tutela del paesaggio.

Il CEA Lilibeo, realizzato grazie a un finanziamento dell’Assessorato regionale al Turismo e oggi gestito dall’associazione Officine Blu, è pensato come un percorso sulla biodiversità del Mediterraneo, con un focus sull’Area marina protetta delle Egadi e sulla Riserva naturale orientata dello Stagnone.

L’appuntamento è organizzato in collaborazione con il Club per l’UNESCO di Marsala e il WWF della Riserva naturale orientata Saline di Trapani e Paceco.

Interverranno Francesco Picciotto, dirigente del Servizio 3 “Aree naturali protette” della Regione Siciliana, Silvana Piacentino, direttrice della Riserva delle Saline di Trapani e Paceco, Luisa Tumbarello, educatrice e guida ambientale del CEA, e Cesarina Perrone, presidente del Club UNESCO di Marsala.

Il tema è vicino a Marsala più di quanto sembri. Saline, Posidonia, coste e riserve sono ecosistemi fragili, parti vive dell’identità del territorio e indicatori concreti dello stato di salute del Mediterraneo.

Ad Amabilina giochi e laboratori per i bambini

Alle 17.30 il cammino del festival si sposterà al Centro Social Housing di Amabilina, con un pomeriggio dedicato ai bambini del quartiere.

L’iniziativa è promossa da Matilde Treno, con la partecipazione di Matilde Sciarrino, in collaborazione con il Consorzio Umana Solidarietà e la cooperativa Liberi di intrecciare.

Giochi, laboratori creativi e attività di gruppo faranno del centro uno spazio di incontro e socialità.

Per partecipare è consigliata la prenotazione al numero 339 3984018.

La tappa alla Biblioteca di Terrenove Bambina

Alle 18.30 sarà la volta della Biblioteca di Terrenove Bambina.

Nel parco della biblioteca sono previste attività per bambini e famiglie, curate da Stefania Parrinello e Manuela Agate, con la partecipazione di FataStè.

Anche qui il senso dell’iniziativa è chiaro: portare la cultura dove le persone vivono, trasformare biblioteche e spazi di quartiere in luoghi aperti, abitati, capaci di generare relazioni.

Per informazioni è possibile contattare il numero 320 3682165.

A Birgi la prima Big Bench della provincia di Trapani

Sempre alle 18.30, in contrada Birgi, nel fondo di Orizzonte Maltese, sarà inaugurata la prima Big Bench della provincia di Trapani.

La panchina gigante, curata dallo Studio d’arte di Michaela Di Caprio, si inserisce nel progetto nato nel 2010 da un’idea del designer americano Chris Bangle, che ha portato in molte aree d’Italia installazioni panoramiche fuori scala.

L’obiettivo delle Big Bench è semplice e riuscito: costringere chi si siede a cambiare punto di vista.

Guardare il paesaggio con una prospettiva diversa, quasi infantile, più lenta e meno distratta.

A Birgi questa prospettiva si aprirà su uno dei tratti più suggestivi della costa marsalese.

L’inaugurazione sarà accompagnata da una performance artistica con la poetessa e attrice Marinella Casubolo, la danzatrice Megghy e il trombettista Aldo Bertolino.

Durante le letture ci sarà spazio anche per il “Cantico delle Creature” di San Francesco d’Assisi, richiamo significativo in un anno che segna gli ottocento anni dalla morte del Santo.

La scelta dialoga con il senso stesso dell’evento: paesaggio, natura, osservazione, bellezza del creato.

Temi che, nel territorio di Marsala, non sono astratti ma si traducono in luoghi riconoscibili: saline, mare, contrade, campagna, margini urbani, spazi che spesso meritano più cura e più racconto.

La rete che sostiene Il Mare colore dei Libri

“Il Mare colore dei Libri” è realizzato da Navarra Editore in collaborazione con l’associazione Fermenti.

Il festival gode del patrocinio del Comune di Marsala ed è in rete con il CEPELL, la rete BiblioTP, la Biblioteca e Archivio storico comunale “S. Struppa”, il circuito Città che legge e il programma nazionale Nati per leggere.

La manifestazione si avvale inoltre del supporto del Parco archeologico di Lilibeo-Marsala, della Regione Siciliana, dell’associazione Amici del Parco, di Seristampa Palermo e di Tenute Maltese.

Ampia anche la rete delle associazioni coinvolte, dalle realtà culturali a quelle educative, ambientaliste e sociali.

La preview del 18 settembre dice molto della direzione presa dal festival: i libri restano al centro, ma non restano fermi.

Camminano, escono dal perimetro dell’evento, arrivano nei quartieri e nelle contrade, incontrano il paesaggio, l’educazione ambientale, l’infanzia, l’arte pubblica.

Ines D’Orazio



