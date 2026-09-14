Marsala, alle Cantine Florio Rosario Lentini racconta la storia del vino siciliano

14/09/2026 10:02:00

La storia del vino siciliano non passa soltanto dalle bottiglie. Dentro ci sono crisi agricole, trasformazioni dei vigneti, commerci, tecniche di produzione e l'incontro con culture straniere che ha contribuito a cambiare profondamente l'enologia dell'Isola.

A ricostruire questo percorso è Rosario Lentini nel volume Delle viti e dei vini di Sicilia. Un percorso di ricerca in età moderna e contemporanea, che sarà presentato mercoledì 16 settembre alle 18 alle Cantine Florio di Marsala. Il libro è pubblicato dalle Edizioni Museo Pasqualino, nella collana Dialoghi.

Trentacinque anni di studi sulla viticoltura siciliana

Il volume raccoglie quindici saggi, pubblicati in atti di convegni e riviste nell'arco di oltre 35 anni di ricerca, dal 1990 a oggi.

Il filo conduttore è l'evoluzione della viticoltura siciliana, osservata attraverso alcuni dei passaggi che ne hanno segnato la storia. Lentini affronta le grandi crisi provocate da fillossera e peronospora, lo studio delle cultivar antiche e recenti e la pratica della gessatura dei mosti.

Una parte delle ricerche è dedicata alla rivoluzione enologica dell'Ottocento e alla ricostituzione dei vigneti su piede americano, oltre all'influenza esercitata dalle culture inglese e francese sul settore vitivinicolo siciliano.

Il Marsala e l'influenza inglese

In questo quadro trova naturalmente spazio anche il Marsala. Il volume analizza il ruolo della cultura inglese nella creazione e nello sviluppo del vino fortificato siciliano e, parallelamente, quello della cultura francese nella produzione di una nuova generazione di vini da tavola. Inoltre, si guarda anche agli aspetti economici e sociali, dai contratti mezzadrili utilizzati dopo la devastazione fillosserica fino al ruolo che la vitivinicoltura ha assunto, in tempi e modi differenti, nell'economia e nell'identità di diverse aree della Sicilia.

Lentini è uno studioso di storia economica siciliana dell'età moderna e contemporanea. Le sue ricerche hanno riguardato, tra gli altri temi, le attività imprenditoriali dei Florio e dei mercanti-banchieri stranieri, la viticoltura e l'enologia nell'area di produzione del Marsala, la pesca e le tonnare, il commercio e le dogane.

La presentazione alle Cantine Florio

A dialogare con l'autore saranno Roberto Magnisi, direttore delle Cantine Florio e Duca di Salaparuta, e Nanni Cucchiara, coordinatore di Slow Wine Sicilia.



