Cous Cous Fest, dieci serate sulla spiaggia: da Sal Da Vinci a Ditonellapiaga

14/09/2026 12:54:00

Dieci giorni di festival e dieci serate di musica e spettacolo sulla spiaggia di San Vito Lo Capo. Il Cous Cous Fest 2026, in programma dal 18 al 27 settembre, affianca alle sfide gastronomiche, alle degustazioni e agli incontri un cartellone di appuntamenti serali a ingresso gratuito.

Ad aprire il palco sarà Sal Da Vinci, venerdì 18 settembre. Nei giorni successivi si alterneranno dj set, musica siciliana, pop, rock e cabaret, fino alla chiusura di domenica 27.

Il Cous Cous Fest arriva quest’anno alla 29ª edizione e conferma la formula che ha trasformato San Vito Lo Capo, per dieci giorni, in un grande spazio diffuso tra gastronomia e spettacolo.

Si comincia con Sal Da Vinci

Il primo grande appuntamento è venerdì 18 settembre alle 22.30 sul palco allestito in spiaggia.

Protagonista sarà Sal Da Vinci, reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo 2026 con Per sempre sì, brano con il quale ha poi rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest.

Il concerto è a ingresso libero. Per chi vuole assistere allo spettacolo nell’area sotto il palco è disponibile anche un pass per l’Area Pit, acquistabile attraverso TicketOne e Ciaotickets.

Da PopShock a Roy Paci

Sabato 19 settembre la spiaggia cambierà atmosfera con il dj set di PopShock, con Marco Basciano, Alessio Librizzi e Kid Gamma.

Per domenica 20 settembre è annunciato invece il live di Roy Paci e Aretuska, con il loro incontro tra ska, reggae, jazz e sonorità mediterranee.

Lunedì 21 sarà la volta di Tachipirina 500, con uno show costruito attorno ai brani della scena indie italiana, da Calcutta a Tananai, Gazzelle e Pinguini Tattici Nucleari.

Mario Incudine e il dj set di Wlady e DJ Jad

Martedì 22 settembre, alle 22, salirà sul palco Mario Incudine. Il cantautore e attore siciliano porterà a San Vito uno spettacolo nel quale musica d’autore e tradizione popolare si incontrano con sonorità contemporanee.

Mercoledì 23 settembre il programma annunciato prosegue con Wlady & DJ Jad from Articolo 31, per un dj set tra hit, scratch e musica urban.

Da X Factor arriva Rob

Giovedì 24 settembre toccherà a Rob, nome d’arte della catanese Roberta Scandurra, vincitrice di X Factor 2025.

Classe 2005, porterà sul palco il suo pop-punk, con brani come Lei con te, Cento ragazze e La mia storia.

Il 25 settembre il concerto di Gaetano Curreri, Fornili e Drovandi

Uno degli appuntamenti centrali sarà quello di venerdì 25 settembre alle 22, con Gaetano Curreri, Andrea Fornili e Roberto Drovandi, protagonisti del tour Io sono le mie canzoni.

Un concerto che attraverserà oltre quarant’anni di repertorio degli Stadio, da Ballando al buio a Un giorno mi dirai, il brano con cui la band vinse Sanremo nel 2016. Il live sarà gratuito.

Ditonellapiaga dopo il gran galà

Sabato 26 settembre alle 23, subito dopo il gran galà del Cous Cous Fest, arriverà Ditonellapiaga.

La cantautrice romana, nome d’arte di Margherita Carducci, sarà protagonista di un altro concerto gratuito sulla spiaggia.

A chiudere il calendario, domenica 27 settembre, sarà l’attore e cabarettista Rosario Terranova con Figli degli anni ’80: uno spettacolo costruito come un viaggio nel tempo tra musica, racconti e ricordi di quel decennio.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti

I concerti e gli spettacoli del Cous Cous Fest sono a ingresso libero e si svolgeranno sul grande palco in spiaggia. Il festival è prodotto dal Comune di San Vito Lo Capo e dall’agenzia Feedback.



