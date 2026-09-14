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Cronaca
14/09/2026 15:16:00

Tragedia a Marettimo, turista di 62 anni muore mentre nuota

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-09-2026/1789391917-0-tragedia-a-marettimo-turista-di-62-anni-muore-mentre-nuota.jpg

Una domenica di vacanza si è trasformata in tragedia a Marettimo. Un turista di 62 anni, originario di Padova, è morto nel pomeriggio di ieri dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre stava nuotando nelle acque dell'isola.

 

L'uomo, che si trovava a Marettimo per trascorrere alcuni giorni di vacanza, è stato subito riportato a riva dai presenti. Sulla spiaggia si trovavano alcuni medici e infermieri che hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione, proseguite per oltre un'ora.

 

Nel frattempo è stata attivata la macchina dei soccorsi con il coinvolgimento del presidio sanitario dell'isola, della Capitaneria di porto e del personale del 118.

Da Trapani è partita anche la motovedetta CP 330 della Guardia Costiera, con a bordo personale sanitario, mentre è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso per un eventuale trasferimento d'urgenza.

 

Nonostante i lunghi tentativi di rianimazione, per il sessantaduenne non c'è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul posto.

Successivamente è stato informato il pubblico ministero di turno per gli adempimenti di competenza, mentre la salma è stata trasferita a Trapani a bordo della motovedetta della Capitaneria di porto.

Ancora una volta si è rivelata fondamentale la tempestività della macchina dei soccorsi sull'isola, ma ogni tentativo si è purtroppo rivelato inutile.



Cronaca | 2026-09-13 13:37:00
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