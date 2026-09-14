Favignana, sbarco autonomo nella notte: arrestato un tunisino già espulso dall’Italia

14/09/2026 11:22:00

Era stato rimpatriato poco tempo prima, ma è tornato illegalmente in Italia raggiungendo Favignana insieme ad altri nove connazionali. Un cittadino tunisino di 34 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Trapani.

Il gruppo sarebbe arrivato sull’isola durante la notte con uno sbarco autonomo. I dieci migranti sono stati rintracciati dai militari in località Preveto.

Dopo i primi controlli, sono state avviate le procedure di identificazione presso il Centro di permanenza per i rimpatri di contrada Milo, a Trapani. Dagli accertamenti è emerso che il 34enne era già stato espulso dal territorio nazionale e rimpatriato in Tunisia poco tempo prima.

Il suo nuovo ingresso in Italia, avvenuto senza la prevista autorizzazione, ha fatto scattare l’arresto. Al termine delle operazioni, l’uomo è stato trasferito nuovamente al Cpr di contrada Milo. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.



