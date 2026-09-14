14 Settembre: il voto in Svezia, bombe di Mosca al confine, allarme IA
E' il 14 Settembre 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• In Svezia il centrosinistra di Magdalena Andersson è in vantaggio di un solo seggio sul centrodestra di Ulf Kristersson. L’estrema destra di Åkesson non sfonda: si è fermata al 17,2 per cento • Dopo le parole di Trump sulla riunificazione irlandese, i premier di Scozia, Galles e Irlanda del Nord rivendicano il diritto di indire referendum sull’indipendenza. Intanto una lumaca blocca la nuova ballroom del tycoon • Mosca ha bombardato vicino al confine polacco. Ha distrutto una locomotiva con 206 passeggeri. Per poco non colpiva una delegazione internazionale. Kiev avverte: «I barbari sono alle porte» • Lo storico Alessandro Barbero, intervistato da Travaglio, minimizza la minaccia russa. Dura la replica di Calenda • Il summit dei Brics a New Delhi si è chiuso con una dichiarazione di 45 pagine che non cita l’Ucraina ma invita alla moderazione in Medio Oriente. Protagonista il riavvicinamento tra India e Cina • Dopo le dimissioni del ricercatore di Anthropic Jacob Coxon, anche il ceo Dario Amodei chiede di frenare e regolamentare l’Ai. Altman e Musk sono d’accordo. Trump no
• Gli houthi hanno colpito con droni e missili una base saudita. A Riad ci sono scorte di petrolio per una sola settimana. Tensione anche nello stretto di Hormuz • Elly Schlein ha chiuso la Festa dell’Unità a Reggio Emilia. Si dice pronta alle primarie e a sfidare Meloni • Magi, Maraio e Onorato protestano contro la norma che quadruplica le firme necessarie per presentare le liste elettorali • Il feretro di Emma Bonino è stato accolto in Campidoglio. La camera ardente oggi sarà aperta dalle 10. Domani i funerali di Stato • Ilyas Kherbouch, 21 anni, è stato condannato a nove anni per la rapina in casa di Donnarumma, aggravata dalla perdita del figlio che la moglie del portiere portava in grembo • Leonardo Maria Del Vecchio prepara il rilancio del Quotidiano nazionale abbassando il prezzo a 80-90 centesimi • Due italiani che vivono a Londra hanno fondato in un mese sui social la prima squadra della capitale, si chiama Londra • Il leader dei giovani di Afd, Jean-Pascal Hohm, ha rivendicato l’Alto Adige: «Il Sudtirolo non è Italia» • Marine Le Pen fa suo lo slogan trumpiano: «Prima i francesi». Al primo appuntamento della sua campagna elettorale parla solo di casa, aiuti di Stato e sanità (e lascia in ombra Bardella) • Dopo la rottura con gli Usa, il Canada vuole diventare membro associato dell’Ue. Mark Carney starebbe negoziando accordi su energia, Ai, minerali critici e Difesa • Alessandro Di Battista è tornato a Roma. È stato ricoverato al Gemelli dopo un volo sanitario di 12 ore da Cuba • Un uomo ha vinto 223,2 milioni di euro al Superenalotto con una schedina da 5 euro comprata venerdì mattina in un bar di Oggiono (Lecco). È la vincita più alta mai incassata in Italia da una sola persona • Due miliardari britannici delle criptovalute hanno donato 72 milioni di sterline, circa 84 milioni di euro, a Reform Uk di Nigel Farage: più di quanto raccolto insieme da tutti gli altri partiti britannici nel 2025 • Per contrastare il calo delle nascite il premier di Singapore Lawrence Wong ha promesso 43.400 euro per ogni bambino fino ai 17 anni, a prescindere da reddito e stato civile dei genitori • A Villatora, nel padovano, un pensionato di 70 anni ha soffocato con un sacchetto di plastica la suocera di 96. Era esasperato dai suoi lamenti • Tre quarti degli italiani seguono programmi, podcast o contenuti dedicati alla cronaca nera, agli omicidi, ai femminicidi, e lo fanno con regolarità (74,3%) • A Udine un militare di 40 anni, condannato a sei mesi per lesioni alla ex, dopo la sentenza l’ha aggredita in aula colpendola al collo: bloccato da un poliziotto in pensione • L’ex marito di Nessy Guerra, bloccata in Egitto con la figlia dopo una condanna per adulterio, le ha proposto di risposarlo. Se non accetta andrà in galera e perderà l’affidamento della bambina. • Un pescatore di vongole è morto dopo lo scontro tra il suo barchino e un taxi acqueo nella laguna di Venezia. La moglie, sposata con lui da appena tre mesi, è dispersa • Un uomo è morto nel materano colpito per errore da un proiettile sparato dal fratello. I due cercavano di allontanare alcuni cinghiali dai campi di famiglia • Una donna è morta nel reatino colpita da un masso caduto su un corteo funebre mentre andava al funerale della madre • Un ragazzo è sopravvissuto per giorni aggrappato allo scafo capovolto della sua barca nel mare di Bering, al largo dell’Alaska, prima di essere salvato da un peschereccio. Morti il fratello e il cugino • Ilary Blasi ha sposato Bastian Muller a Ravello, sulla costiera Amalfitana. Il sì alle 18.41, ricevimento a Villa Cimbrone con 50 invitati: tutte le donne in bianco, tutti gli uomini in nero • Francesco Totti ha festeggiato sui social i 5 anni con Noemi Bocchi, lo stesso giorno delle nozze di Ilary Blasi • Lady Gaga e il fidanzato Michael Polansky hanno avuto il loro primo figlio. I due sono stati fotografati insieme al piccolo durante una passeggiata • Vincono Sassuolo (3-2 sulla Juve), Napoli (1-0 al Bologna) e Lecce (3-2 al Monza). La Lazio è in testa con 10 punti. Stasera giocano Como-Parma, Torino-Roma e Inter-Udinese • Ottava vittoria stagionale per Kimi Antonelli. Ha vinto il Gp di Spagna. È il primo italiano a riuscirci. Sul podio anche Verstappen e Norris, quarto Leclerc. Hamilton si è ritirato al settimo giro • Márquez ha vinto il Gp di San Marino a Misano. È primo in classifica, a pari punti con Martín. Bezzecchi è caduto al primo giro • Zverev è il nuovo re degli Us Open: ha battuto Ben Shelton in quattro set in 3 ore e 33’. Ora è a 1.810 punti da Sinner in classifica • Rybakina ha conquistato gli Us Open. Da oggi sarà numero uno nella classifica Wta. Sabato ha battuto la Sabalenka. Non si è fatta distrarre dai 345 mila dollari in gioielli addosso alla bielorussa • La sciatrice Sofia Goggia è rientrata anticipatamente dall’Argentina per un malessere da stanchezza • Lo spagnolo Enric Mas ha trionfato alla Vuelta. L’ultima tappa è stata vinta da Tobias Johannessen, che ha battuto Romele in volata • Gualtieri è salito sul palco del Circo Massimo, con la chitarra in mano, per cantare con Jovanotti una versione speciale di Samba della rosa • Céline Dion è tornata a cantare dal vivo dopo sei anni di silenzio dovuti alla sindrome della persona rigida: concerto a Parigi davanti a 30 mila persone, tra la commozione generale • A Venezia trionfa la danese May el-Toukhy: il suo Woman Unknown ha vinto il Leone d’oro. L’Italia non ha vinto nulla • È morto il produttore britannico Jeremy Thomas (77 anni). Vinse l’Oscar con L’ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci
Titoli Corriere della sera: Guerra ai confini d’Europa la Repubblica: Schlein sfida Meloni La Stampa: Guerra sul confine dell’Europa Il Sole 24 Ore: Casa, 100 giorni per i lavori last minute Il Messaggero: Attacco russo al treno / al confine polacco / Paura per i delegati Ue Il Giornale: El Koudri e la jihad: / «Voglio vendetta» / e la sinistra si spacca Qn: Raid russo al confine polacco / Paura per i consiglieri europei Il Fatto: Conte a Schlein: «Chiunque / vinca, basta armi all’Ucraina» Leggo: Trump: «Vogliono frenare l’Ai» Libero: Tasse, bonus e casa: / il piano del governo La Verità: La sauna svedese fa sudare l’Europa Il Mattino: Mosca, attacco a un treno / ai confini con la Polonia il Quotidiano del Sud: Nazionalismi / il costo amaro / dell’Europa / incompiuta Domani: «Vinco le primarie e batto Meloni» / Schlein ora sfida Conte e la destra
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Nelle sedi di Mazara del Vallo e Trapani, l'iniziativa esclusiva del mese unisce finanziamenti flessibili con prima rata a gennaio 2027 a un drastico abbattimento dei listini sulle vetture certificate.
TRAPANI / MAZARA DEL VALLO...
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