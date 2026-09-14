Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
14/09/2026 17:25:00

Quanti scavi a Castelvetrano, ma le autorizzazioni ce l'hanno? La richiesta di Codici

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-09-2026/quanti-scavi-a-castelvetrano-ma-le-autorizzazioni-ce-l-hanno-la-richiesta-di-codici-450.jpg

 Da oltre un anno il territorio comunale di Castelvetrano è interessato da lavori di scavo in aree pubbliche, private e condominiali, commissionati da enti pubblici e privati. Questi interventi stanno generando gravi disagi alla circolazione stradale e pedonale, oltre ad arrecare pregiudizio ai residenti e alle attività commerciali della zona a causa del rumore e della polvere generati dai cantieri.

 

Di fronte a questa situazione, l'associazione Codici Ambiente (Centro per i diritti del cittadino - Delegazione di Castelvetrano) ha inviato una PEC ufficiale all'Amministrazione Comunale. Nella segnalazione si evidenzia che non è dato sapere se per tali interventi sussistano tutte le autorizzazioni amministrative necessarie.

 

L'associazione invita l'Amministrazione Comunale a intervenire con urgenza tramite l'Ufficio Tecnico e i Vigili Urbani per effettuare opportuni controlli sul campo. La richiesta punta ad accertare la presenza dei permessi, verificare la corretta esecuzione delle opere e il ripristino del manto stradale e delle aree private, stabilendo infine tempi certi per la conclusione dei lavori.









Native | 10/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-09-2026/1788875843-0-amici-a-quattro-zampe-la-guida-completa-per-la-tutela-e-il-benessere-del-cane.jpg

Amici a quattro zampe: la guida completa per la tutela e il benessere del...

Native | 09/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-09-2026/1788768852-0-essepiauto-promo-settembre-paghi-da-gennaio-2027-sconti-fino-a-11-000-euro-sull-usato.png

Essepiauto, promo settembre: paghi da gennaio 2027, sconti fino a 11.000...

Native | 07/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-09-2026/1788776898-0-come-il-traffico-di-trapani-mette-alla-prova-le-pastiglie-dei-freni.jpg

Come il traffico di Trapani mette alla prova le pastiglie dei freni