Quanti scavi a Castelvetrano, ma le autorizzazioni ce l'hanno? La richiesta di Codici

14/09/2026 17:25:00

Da oltre un anno il territorio comunale di Castelvetrano è interessato da lavori di scavo in aree pubbliche, private e condominiali, commissionati da enti pubblici e privati. Questi interventi stanno generando gravi disagi alla circolazione stradale e pedonale, oltre ad arrecare pregiudizio ai residenti e alle attività commerciali della zona a causa del rumore e della polvere generati dai cantieri.

Di fronte a questa situazione, l'associazione Codici Ambiente (Centro per i diritti del cittadino - Delegazione di Castelvetrano) ha inviato una PEC ufficiale all'Amministrazione Comunale. Nella segnalazione si evidenzia che non è dato sapere se per tali interventi sussistano tutte le autorizzazioni amministrative necessarie.

L'associazione invita l'Amministrazione Comunale a intervenire con urgenza tramite l'Ufficio Tecnico e i Vigili Urbani per effettuare opportuni controlli sul campo. La richiesta punta ad accertare la presenza dei permessi, verificare la corretta esecuzione delle opere e il ripristino del manto stradale e delle aree private, stabilendo infine tempi certi per la conclusione dei lavori.



