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Cittadinanza
14/09/2026 16:40:00

Nove Comuni trapanesi in diretta con Strasburgo 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/no_foto

Nove Comuni della provincia di Trapani collegati direttamente con Strasburgo per ascoltare Ursula von der Leyen e, soprattutto, capire che cosa l’Europa ha intenzione di fare nel prossimo anno.

 

Mercoledì 16 settembre le aule consiliari di Trapani, Alcamo, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Erice, Marsala, San Vito Lo Capo, Calatafimi Segesta e Petrosino apriranno le porte a cittadini e studenti per seguire il discorso sullo Stato dell’Unione della presidente della Commissione europea.


Non si tratta soltanto di una diretta da Strasburgo o di una giornata dedicata alle istituzioni europee. Il discorso sullo Stato dell’Unione è il momento nel quale la presidente della Commissione fa il bilancio di quanto è stato fatto, ma soprattutto mette sul tavolo le priorità e le nuove iniziative dell’Unione per l’anno successivo.


Sarà l'occasione per ascoltare cosa von der Leyen dirà sui grandi dossier europei e capire quanto quelle scelte potranno arrivare fino in Sicilia: dai fondi europei alle politiche economiche, dagli investimenti alle questioni sociali e alle decisioni che, prima o poi, finiscono per avere conseguenze anche sulla vita dei Comuni.


La giornata partirà alle 8.30 con una introduzione del professor Daniele Pasquinucci, ordinario di Storia delle Relazioni internazionali all’Università di Siena. 

 

Alle 9 scatterà il collegamento con il Parlamento europeo di Strasburgo per il discorso di von der Leyen.


Ma l’iniziativa non si fermerà davanti allo schermo. Subito dopo si aprirà il confronto nelle aule consiliari tra studenti, amministratori e cittadini, guidato da Alessandro Giordani della Commissione europea. 

 

L’obiettivo è proprio quello di portare la discussione dalle grandi stanze di Bruxelles e Strasburgo dentro i territori e provare a capire cosa le scelte europee significhino concretamente per le comunità locali.


In tutta la Sicilia saranno dodici i Comuni coinvolti. Oltre ai nove del Trapanese ci saranno Acireale, Ragusa e Sciacca. L’iniziativa è organizzata da Europe Direct Trapani Sicilia e coinvolgerà anche la rete nazionale Europe Direct.


I lavori termineranno alle 11.30. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la registrazione attraverso il modulo pubblicato sulla pagina dell’iniziativa di Europe Direct Trapani Sicilia.









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