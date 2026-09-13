Vela acrobatica. Podio per la marsalese Di Gerlando all'Interzonale di Santa Caterina

13/09/2026 14:34:00

Virna Di Gerlando, portacolori del Circolo Velico Marsala, ha conquistato la piazza d’onore nella classifica O’Pen Skiff femminile U17.



Dopo due giornate di regata e sei combattutissime prove disputate con vento fresco, la giovane timoniera lilybetana ha saputo mantenere alta la concentrazione concludendo la competizione al secondo posto femminile e al quarto posto assoluto tenendo testa ai favoriti timonieri di casa.



Nonostante lo score di un secondo posto e di tre terzi posti, una squalifica per partenza anticipata rimediata nella terza prova di sabato ha impedito il bottino pieno relegando (si fa per dire) l’atleta marsalese al quarto posto assoluto, a pari punti con il terzo.

Solo la beniamina di casa, la tarantina Federica Centola (Lega Navale di Taranto), è riuscita a fare meglio impegnando la Di Gerlando su ogni bordo. Le due rivali, ma amiche nella vita, si sono misurate in un duello a suon di virate e di strambate dando spettacolo e prova del loro alto livello tecnico.

Con i punti conquistati nelle acque pugliesi la Di Gerlando rafforza la sua posizione nella parte alta della ranking-list nazionale (12° posto assoluto e 3° femminile) a una sola regata dalla conclusione della stagione.



Per Virna si tratta di un risultato particolarmente significativo giacché raggiunto nella sua prima stagione nella categoria maggiore dell’under 17 in cui si è misurata con atleti molto più grandi ed esperti.

La Di Gerlando, già selezionata dalla Federazione Italiana vela per il progetto “Next Generation U16”, riservato ai giovani atleti di maggior livello tecnico, si conferma quindi tra le principali protagoniste della classe nazionale O’Pen Skiff e sicuro riferimento anche per la stagione agonistica 2027.



