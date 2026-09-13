Sanità territoriale, a Trapani parte la formazione dei Referenti delle AFT

13/09/2026 07:00:00

Ha preso il via l'11 settembre, nella sede dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trapani, il corso di formazione rivolto ai Referenti delle AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali), figure destinate ad assumere un ruolo sempre più rilevante nella nuova organizzazione dell'assistenza sanitaria sul territorio.

Le AFT riuniscono i medici di medicina generale e rappresentano uno degli strumenti attraverso cui si punta a rafforzare una sanità territoriale più organizzata, integrata e vicina alle esigenze dei cittadini. In questo processo, la formazione dei professionisti chiamati a svolgere il ruolo di Referenti assume quindi un'importanza centrale.

Il percorso formativo prevede complessivamente 48 ore di attività, articolate tra incontri in presenza e lezioni a distanza, ed è coordinato dal responsabile scientifico, dottor Cesare Ferrari. Alla prima giornata ha partecipato, in rappresentanza dell'ASP di Trapani, Francesco Di Gregorio, direttore del Dipartimento di Prevenzione, che attualmente svolge anche le funzioni di direttore sanitario.

Formazione e assistenza sanitaria

Non si tratta soltanto di un momento di aggiornamento professionale. La formazione costituisce infatti un preciso obbligo per i medici chiamati a ricoprire il ruolo di Referenti AFT, ai quali sarà affidato il compito di favorire il coordinamento e l'organizzazione delle attività sul territorio.

Durante la prima giornata sono stati affrontati temi strettamente legati alla quotidianità dell'assistenza sanitaria: dalla presa in carico dei pazienti con patologie croniche alla prevenzione, dagli screening alle vaccinazioni, fino alla necessità di migliorare il coordinamento tra i diversi professionisti coinvolti nei percorsi di cura.

Un modello, quello delle AFT, che punta dunque a superare una visione frammentata dell'assistenza e a costruire una maggiore integrazione tra i professionisti sanitari, con l'obiettivo di accompagnare il paziente nelle diverse fasi del percorso assistenziale.

«Abbiamo registrato una partecipazione ampia e molto qualificata, segno della grande attenzione dei medici verso il cambiamento in atto nella sanità territoriale», ha sottolineato il presidente dell'Ordine dei Medici di Trapani, Filippo Mangiapane.

«La formazione è indispensabile per preparare i professionisti che avranno il compito di coordinare il lavoro dei medici sul territorio. L'obiettivo è costruire una sanità più vicina alle persone, più integrata e capace di dare risposte tempestive e appropriate», ha aggiunto Mangiapane.

Il corso proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori appuntamenti dedicati all'organizzazione del lavoro, alla qualità dell'assistenza, al coordinamento tra professionisti e alla gestione delle attività delle AFT.

L'iniziativa dell'OMCeO Trapani si inserisce così nel più ampio processo di riorganizzazione della sanità territoriale e conferma l'impegno dell'Ordine nel sostenere i professionisti in questa fase di cambiamento. Una trasformazione che, attraverso una maggiore integrazione delle competenze e una migliore organizzazione dell'assistenza, punta a tradursi in servizi più efficienti e, soprattutto, in una presa in carico più vicina e continua per i cittadini.



