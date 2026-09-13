Favignana, pesca e quote tonno. Maiorana (FdI): "Basta passerelle, serve concretezza" 

13/09/2026 09:00:00

Sostegno all’iniziativa del sindaco Giuseppe Pagoto sulla piccola pesca e sul recupero delle quote tonno, ma anche un avvertimento: ai convegni devono seguire interventi concreti. Nino Maiorana, commissario di Fratelli d’Italia delle Isole Egadi, interviene con una nota sul futuro del settore e sulle difficoltà delle famiglie che vivono di pesca nell’arcipelago.

«Apprezzo e condivido l’iniziativa del sindaco Giuseppe Pagoto che intende valorizzare la piccola pesca costiera all’interno della nostra Area Marina Protetta e recuperare le quote tonno perse negli anni», afferma Maiorana, definendola «un atto di responsabilità» e una presa di posizione che attendeva da tempo.

«I pescatori faticano ad andare avanti»

L’esponente di FdI rivendica di avere sollevato più volte il problema del declino della piccola pesca nelle Egadi. Una crisi che, nel suo intervento, descrive attraverso le difficoltà economiche dei pescatori e delle loro famiglie: «Stentano ad andare avanti perché il mare non dà più quello che dava una volta. Non basta più per vivere dignitosamente».

Da qui la richiesta al Comune di mettere in campo progetti a favore dei pescatori, utilizzando gli strumenti di finanziamento disponibili. Maiorana richiama il FEAMPA, il GAL e i fondi regionali ed europei, sostenendo che la presenza dell’Area Marina Protetta debba tradursi anche in opportunità e sostegni per chi lavora in mare.

La critica al presidente della cooperativa

Nella nota c’è anche un passaggio polemico nei confronti di Braschi, presidente della cooperativa di pescatori, del quale Maiorana segnala la presenza al convegno allo Stabilimento Florio.

Secondo il commissario di FdI, alle parole spese dal presidente per denunciare la crisi non sarebbero finora seguite proposte e iniziative concrete a tutela dei pescatori. Una valutazione critica che Maiorana accompagna con l’auspicio che l’incontro non resti senza conseguenze: «Il mio auspicio è che questa volta non sia l’ennesima passerella di visibilità destinata a finire in un cassetto».

La disponibilità a collaborare

Al sindaco Pagoto, Maiorana offre la collaborazione di Fratelli d’Italia delle Egadi, sia sul territorio sia per portare le richieste dei pescatori all’attenzione nazionale, «con serietà e senza protagonismi».

L’apertura politica è accompagnata, però, da una richiesta precisa sui risultati da raggiungere: «Ai pescatori dobbiamo dare risposte immediate, non solo convegni».



