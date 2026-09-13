Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Motori & dintorni
13/09/2026 21:20:00

Coppa Nissena: incidente al traguardo, tre feriti. Simone Faggioli vince la 71^ edizione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-09-2026/1789327477-0-coppa-nissena-incidente-al-traguardo-tre-feriti-simone-faggioli-vince-la-71-edizione.jpg

Simone Faggioli vince ancora, ma la 71ª Coppa Nissena finisce con la paura per un incidente al traguardo e con Gara 2 fermata dal maltempo. A Caltanissetta il pluricampione, al volante della Nova Proto NP01, ha conquistato la prima manche e con essa anche il successo finale, mentre nel corso della manifestazione una vettura è finita contro una struttura laterale del portale d’arrivo: tre persone sono rimaste ferite, fortunatamente in maniera non grave.

La pilota, la 22enne Kadija Mourtaji, è rimasta illesa. Nell’impatto alcuni detriti hanno raggiunto due cronometriste e un ufficiale di gara, successivamente trasportati in codice verde all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Una giornata, dunque, con due facce: da una parte l’ennesimo trionfo di Faggioli, dall’altra un nuovo incidente in una cronoscalata siciliana, appena una settimana dopo la tragedia della Monte Erice, costata la vita a Giuseppe Bisconti e Karol Greco.

 

Faggioli conquista anche il ventesimo titolo italiano

Sul piano sportivo, Simone Faggioli ha confermato ancora una volta il suo dominio.

Il neo campione Supersalita ha firmato per la ventesima volta l’albo d’oro del Campionato Italiano, imponendosi in Gara 1 con il tempo di 1’59”92.

Gara 2, invece, è stata fermata quasi subito a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Il risultato della prima manche è così diventato decisivo anche per la classifica finale.

 

Di Fulvio secondo, Cassibba primo dei siciliani

Alle spalle di Faggioli ha chiuso Stefano Di Fulvio, al debutto alla Coppa Nissena, su Nova Proto NP01 Turbo della Scuderia Vesuvio, con un distacco di 1”80.

Terzo posto per Samuele Cassibba, staccato di 3”52, che è risultato anche il migliore tra i piloti siciliani per la scuderia Ateneo.

Ai piedi del podio Mirko Torsellini su Norma M20 Fc, seguito da Achille Lombardi su Osella Pa30 e Luigi Fazzino, anche lui su Osella Pa30.

 

I trofei consegnati a Faggioli

Al vincitore sono stati consegnati dall’avvocato Rosario Alessi e dal presidente dell’AC Caltanissetta Carlo Alessi, insieme all’assessore allo Sport Salvatore Petrantoni, il Trofeo Michele Tornatore e il primo Memorial Livio Alessi.

Titolo italiano anche per Angelo Mercuri, che con la sua Fiat 500 si è laureato per la dodicesima volta campione italiano Bicilindriche.

L’incidente al traguardo

L’episodio più delicato della giornata si è verificato quando la vettura condotta da Kadija Mourtaji, all’uscita dall’ultima curva, ha urtato una delle strutture laterali del portale del traguardo.

Secondo quanto ricostruito, alcuni detriti prodotti dall’impatto hanno raggiunto tre persone presenti nella zona: una cronometriste ha riportato un trauma facciale, un’altra alcune contusioni alla caviglia sinistra, mentre un ufficiale di gara ha subito un trauma a un dito della mano.

Tutti e tre sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasferiti in ospedale in codice verde.

La stessa pilota ha spiegato di avere toccato il rail con il posteriore della vettura all’uscita della curva, perdendo poi il controllo del mezzo.









Native | 10/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-09-2026/1788875843-0-amici-a-quattro-zampe-la-guida-completa-per-la-tutela-e-il-benessere-del-cane.jpg

Amici a quattro zampe: la guida completa per la tutela e il benessere del...

Native | 09/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-09-2026/1788768852-0-essepiauto-promo-settembre-paghi-da-gennaio-2027-sconti-fino-a-11-000-euro-sull-usato.png

Essepiauto, promo settembre: paghi da gennaio 2027, sconti fino a 11.000...

Native | 07/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-09-2026/1788776898-0-come-il-traffico-di-trapani-mette-alla-prova-le-pastiglie-dei-freni.jpg

Come il traffico di Trapani mette alla prova le pastiglie dei freni