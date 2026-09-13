Meteo: torna il sole a Trapani e Marsala. Temporali ancora sull’Isola, ma il caldo è finito

13/09/2026 08:40:00

La tregua dal caldo adesso si vede davvero. Oggi, domenica 13 settembre, sulla Sicilia occidentale torna a prevalere il sole, con temperature finalmente più vicine alle medie del periodo e notti decisamente più fresche. A Marsala sono previsti circa 30 gradi, mentre a Trapani le diverse elaborazioni indicano una massima tra 28 e 31 gradi.

La Sicilia, però, viaggia ancora a due velocità: mentre sul Trapanese il tempo sarà generalmente stabile, rovesci e temporali resteranno possibili soprattutto sulla parte centro-orientale dell’Isola. Per alcuni settori siciliani è in vigore un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali.

Marsala, domenica di sole e 30 gradi

A Marsala la mattinata è iniziata con circa 20 gradi e cielo prevalentemente soleggiato. Durante il giorno si salirà fino a 30 gradi, con una minima attorno ai 20.

Nessun caldo eccessivo, quindi. Dopo settimane trascorse a inseguire massime da 35, 38 e perfino 40 gradi, leggere “30” sul termometro ha quasi il sapore di una concessione.

Trapani, fino a 31 gradi ma senza afa estrema

A Trapani il modello WS-LAM di Weather Sicily prevede oggi 22 gradi di minima e 31 di massima. Altre elaborazioni sono un po’ più conservative e collocano la massima attorno ai 28 gradi, con cielo poco nuvoloso e precipitazioni praticamente assenti.

Il dato interessante è soprattutto la qualità dell’aria: temperature meno esasperate e ventilazione settentrionale renderanno la giornata decisamente più gradevole rispetto alla lunga fase calda appena trascorsa.

Vento da Nord e mare da poco mosso a mosso

Sulla Sicilia occidentale soffieranno venti settentrionali deboli o moderati, localmente più sostenuti lungo le coste esposte. L’Aeronautica Militare prevede infatti correnti dai quadranti settentrionali su tutto il Sud.

Davanti a Trapani il mare sarà poco mosso o mosso, con onde attorno al mezzo metro. Le rilevazioni previste per Birgi indicano venti da Nord e Nord-Est generalmente tra 15 e 25 km/h.

Nessuna situazione particolarmente problematica per Egadi e costa occidentale, ma chi deve mettersi in navigazione farà comunque bene a controllare gli ultimi bollettini.

Temporali: oggi l’instabilità si sposta verso Est

La coda della perturbazione che ha interessato la Sicilia nelle ultime ore non è ancora del tutto uscita di scena.

La Protezione Civile nazionale prevede per oggi precipitazioni isolate o sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto sulla Sicilia centro-orientale, con accumuli localmente moderati.

L’Aeronautica Militare conferma un quadro simile: qualche rovescio o temporale residuo soprattutto sulla Sicilia orientale, mentre sulla parte occidentale il sole sarà più diffuso.

Per Trapani e Marsala, quindi, la domenica dovrebbe trascorrere prevalentemente all’asciutto.

Allerta gialla in parte della Sicilia

Per oggi la Protezione Civile regionale ha indicato allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali su alcuni settori dell’Isola, mentre altre zone restano in verde.

È importante sottolineare che l’allerta non significa che pioverà ovunque: riguarda il rischio potenziale legato ai fenomeni previsti nelle aree interessate.

Sul Trapanese, alla luce delle previsioni locali di questa mattina, il quadro appare decisamente più tranquillo.

Incendi: attenzione comunque alta

Sul fronte degli incendi non siamo riusciti a verificare sul portale regionale il dettaglio aggiornato provincia per provincia relativo alla giornata odierna. Evitiamo quindi di attribuire a Trapani un livello specifico non confermato.

Resta però valido il buon senso: vegetazione ancora secca, settimane di caldo alle spalle e vento settentrionale consigliano prudenza nelle campagne e nelle aree boschive.

Lunedì e martedì: sole e temperature attorno ai 30 gradi

Il miglioramento sulla Sicilia occidentale proseguirà anche nei prossimi giorni.

Lunedì 14 a Marsala sono previsti circa 30 gradi, con cielo tra sereno e parzialmente nuvoloso. Martedì 15 ancora 30 gradi e prevalenza di sole. Mercoledì valori simili, con minime che potranno scendere fino a 19-20 gradi.

A Trapani il quadro resta analogo: 30 gradi lunedì, 29 martedì e mercoledì.

La vera svolta? Il caldo estremo è finito, ma l’estate resta

A questo punto la risposta può essere data con maggiore sicurezza: la fase di caldo estremo è terminata, almeno sulla Sicilia occidentale.

Non siamo però davanti a una rottura stagionale. L’Aeronautica Militare, nella tendenza per la settimana 14-20 settembre, vede ancora temperature superiori alla media al Sud, pur con correnti nord-occidentali più fresche e un clima progressivamente meno afoso.

In pratica, l’estate non finisce: diventa semplicemente più civile.



