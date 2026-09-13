Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Meteo
13/09/2026 08:40:00

Meteo: torna il sole a Trapani e Marsala. Temporali ancora sull’Isola, ma il caldo è finito

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-09-2026/1789281952-0-meteo-torna-il-sole-a-trapani-e-marsala-temporali-ancora-sull-isola-ma-il-caldo-e-finito.jpg

La tregua dal caldo adesso si vede davvero. Oggi, domenica 13 settembre, sulla Sicilia occidentale torna a prevalere il sole, con temperature finalmente più vicine alle medie del periodo e notti decisamente più fresche. A Marsala sono previsti circa 30 gradi, mentre a Trapani le diverse elaborazioni indicano una massima tra 28 e 31 gradi.

 

La Sicilia, però, viaggia ancora a due velocità: mentre sul Trapanese il tempo sarà generalmente stabile, rovesci e temporali resteranno possibili soprattutto sulla parte centro-orientale dell’Isola. Per alcuni settori siciliani è in vigore un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali.

 

Marsala, domenica di sole e 30 gradi

A Marsala la mattinata è iniziata con circa 20 gradi e cielo prevalentemente soleggiato. Durante il giorno si salirà fino a 30 gradi, con una minima attorno ai 20.

 

Nessun caldo eccessivo, quindi. Dopo settimane trascorse a inseguire massime da 35, 38 e perfino 40 gradi, leggere “30” sul termometro ha quasi il sapore di una concessione.

Trapani, fino a 31 gradi ma senza afa estrema

A Trapani il modello WS-LAM di Weather Sicily prevede oggi 22 gradi di minima e 31 di massima. Altre elaborazioni sono un po’ più conservative e collocano la massima attorno ai 28 gradi, con cielo poco nuvoloso e precipitazioni praticamente assenti.

 

Il dato interessante è soprattutto la qualità dell’aria: temperature meno esasperate e ventilazione settentrionale renderanno la giornata decisamente più gradevole rispetto alla lunga fase calda appena trascorsa.

Vento da Nord e mare da poco mosso a mosso

Sulla Sicilia occidentale soffieranno venti settentrionali deboli o moderati, localmente più sostenuti lungo le coste esposte. L’Aeronautica Militare prevede infatti correnti dai quadranti settentrionali su tutto il Sud.

Davanti a Trapani il mare sarà poco mosso o mosso, con onde attorno al mezzo metro. Le rilevazioni previste per Birgi indicano venti da Nord e Nord-Est generalmente tra 15 e 25 km/h.

 

Nessuna situazione particolarmente problematica per Egadi e costa occidentale, ma chi deve mettersi in navigazione farà comunque bene a controllare gli ultimi bollettini.

Temporali: oggi l’instabilità si sposta verso Est

La coda della perturbazione che ha interessato la Sicilia nelle ultime ore non è ancora del tutto uscita di scena.

La Protezione Civile nazionale prevede per oggi precipitazioni isolate o sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto sulla Sicilia centro-orientale, con accumuli localmente moderati.

 

L’Aeronautica Militare conferma un quadro simile: qualche rovescio o temporale residuo soprattutto sulla Sicilia orientale, mentre sulla parte occidentale il sole sarà più diffuso.

Per Trapani e Marsala, quindi, la domenica dovrebbe trascorrere prevalentemente all’asciutto.

Allerta gialla in parte della Sicilia

Per oggi la Protezione Civile regionale ha indicato allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali su alcuni settori dell’Isola, mentre altre zone restano in verde.

 

È importante sottolineare che l’allerta non significa che pioverà ovunque: riguarda il rischio potenziale legato ai fenomeni previsti nelle aree interessate.

Sul Trapanese, alla luce delle previsioni locali di questa mattina, il quadro appare decisamente più tranquillo.

 

Incendi: attenzione comunque alta

Sul fronte degli incendi non siamo riusciti a verificare sul portale regionale il dettaglio aggiornato provincia per provincia relativo alla giornata odierna. Evitiamo quindi di attribuire a Trapani un livello specifico non confermato.

Resta però valido il buon senso: vegetazione ancora secca, settimane di caldo alle spalle e vento settentrionale consigliano prudenza nelle campagne e nelle aree boschive.

 

Lunedì e martedì: sole e temperature attorno ai 30 gradi

Il miglioramento sulla Sicilia occidentale proseguirà anche nei prossimi giorni.

Lunedì 14 a Marsala sono previsti circa 30 gradi, con cielo tra sereno e parzialmente nuvoloso. Martedì 15 ancora 30 gradi e prevalenza di sole. Mercoledì valori simili, con minime che potranno scendere fino a 19-20 gradi.

A Trapani il quadro resta analogo: 30 gradi lunedì, 29 martedì e mercoledì.

 

La vera svolta? Il caldo estremo è finito, ma l’estate resta

A questo punto la risposta può essere data con maggiore sicurezza: la fase di caldo estremo è terminata, almeno sulla Sicilia occidentale.

Non siamo però davanti a una rottura stagionale. L’Aeronautica Militare, nella tendenza per la settimana 14-20 settembre, vede ancora temperature superiori alla media al Sud, pur con correnti nord-occidentali più fresche e un clima progressivamente meno afoso.

In pratica, l’estate non finisce: diventa semplicemente più civile.









Native | 10/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-09-2026/1788875843-0-amici-a-quattro-zampe-la-guida-completa-per-la-tutela-e-il-benessere-del-cane.jpg

Amici a quattro zampe: la guida completa per la tutela e il benessere del...

Native | 09/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-09-2026/1788768852-0-essepiauto-promo-settembre-paghi-da-gennaio-2027-sconti-fino-a-11-000-euro-sull-usato.png

Essepiauto, promo settembre: paghi da gennaio 2027, sconti fino a 11.000...

Native | 07/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-09-2026/1788776898-0-come-il-traffico-di-trapani-mette-alla-prova-le-pastiglie-dei-freni.jpg

Come il traffico di Trapani mette alla prova le pastiglie dei freni