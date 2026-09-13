Tragico incidente in moto sulla Provinciale 34: muore una donna

13/09/2026 19:03:00

Tragico incidente stradale lungo la Strada Provinciale 34, che collega Piana degli Albanesi a San Giuseppe Jato e conduce fino all’innesto con la statale 624 Palermo-Sciacca. A perdere la vita è stata una donna di circa cinquant’anni, che viaggiava a bordo di una motocicletta. Il violento incidente si è verificato nella mattinata di oggi. Ancora da chiarire la dinamica: gli accertamenti sono affidati agli organi intervenuti sul posto, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire quanto accaduto.

Strada chiusa per diverse ore

La gravità dell’incidente ha reso necessaria la chiusura della Provinciale 34 in entrambe le direzioni, con pesanti ripercussioni sulla viabilità tra Piana degli Albanesi e San Giuseppe Jato.

Per diverse ore il traffico è stato deviato su percorsi alternativi mentre proseguivano le operazioni di soccorso, i rilievi e la successiva messa in sicurezza della carreggiata.

Nel pomeriggio, terminate le operazioni sul luogo dell’incidente, la strada è stata riaperta alla circolazione.

Resta adesso da ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e verificare se nell’incidente siano rimasti coinvolti altri mezzi.



