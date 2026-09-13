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Cronaca

» Incidenti
13/09/2026 19:04:00

Si schianta contro un muro con la sua auto: muore un 22enne

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-09-2026/si-schianta-contro-un-muro-con-la-sua-auto-muore-un-22enne-450.jpg

Drammatico incidente stradale nella notte a Caltagirone, dove un ragazzo di appena 22 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato con l’auto contro un muro.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 5 del mattino in via Croce del Vicario. Il giovane si trovava alla guida di una Mercedes Classe A ( foto Diretta Sicilia) quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della vettura finendo violentemente contro una struttura muraria ai margini della carreggiata.

 

L’impatto è stato particolarmente violento. Il ventiduenne è rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo e per liberarlo dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Caltagirone.

 

Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: per il giovane non c’era ormai più nulla da fare.

Restano adesso da chiarire le cause dell’incidente e cosa abbia provocato la perdita di controllo dell’auto. Sulla dinamica stanno lavorando carabinieri e Polizia di Stato, intervenuti sul luogo dello schianto per effettuare i rilievi e ricostruire gli ultimi istanti prima dell’impatto.



Incidenti | 2026-09-12 07:17:00
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