Si schianta contro un muro con la sua auto: muore un 22enne

13/09/2026 19:04:00

Drammatico incidente stradale nella notte a Caltagirone, dove un ragazzo di appena 22 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato con l’auto contro un muro.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 5 del mattino in via Croce del Vicario. Il giovane si trovava alla guida di una Mercedes Classe A ( foto Diretta Sicilia) quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della vettura finendo violentemente contro una struttura muraria ai margini della carreggiata.

L’impatto è stato particolarmente violento. Il ventiduenne è rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo e per liberarlo dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Caltagirone.

Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: per il giovane non c’era ormai più nulla da fare.

Restano adesso da chiarire le cause dell’incidente e cosa abbia provocato la perdita di controllo dell’auto. Sulla dinamica stanno lavorando carabinieri e Polizia di Stato, intervenuti sul luogo dello schianto per effettuare i rilievi e ricostruire gli ultimi istanti prima dell’impatto.



