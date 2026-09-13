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Cronaca

» Incidenti
13/09/2026 11:57:00

Castellammare: auto con due persone a bordo finisce in mare al porto 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-09-2026/castellammare-auto-con-due-persone-a-bordo-finisce-in-mare-al-porto-450.jpg

Un’auto è finita in mare nella notte, nel porto di Castellammare del Golfo, con due persone a bordo. Fortunatamente entrambi gli occupanti sono riusciti a mettersi in salvo.

Sono ancora da chiarire le cause dell’incidente, mentre questa mattina sono in corso le operazioni per recuperare il veicolo dall’acqua.

 

In azione i Vigili del Fuoco

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Trapani, intervenuti su richiesta della Capitaneria di Porto di Castellammare del Golfo.

Per il recupero dell’autovettura è stato necessario anche l’intervento del Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Palermo, specializzato nelle operazioni in ambiente acquatico, insieme alla squadra del distaccamento di Alcamo.

 

Da chiarire come l'auto sia finita in acqua

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla dinamica. Non è ancora chiaro, dunque, come il conducente abbia perso il controllo del mezzo e in quale punto esatto l’auto sia precipitata in mare.

L’aspetto più importante, comunque, è che l’incidente non abbia avuto conseguenze gravi per le due persone che si trovavano a bordo.

Le operazioni per il recupero del veicolo sono ancora in corso.



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