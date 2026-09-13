Auto finisce fuori strada e si ribalta: tre persone ferite

13/09/2026 11:15:00

Un’auto con tre persone a bordo è uscita di strada e si è ribaltata sulla carreggiata. E' accaduto a San Martino delle Scale, frazione di Monreale, nel palermitano.

Alla guida c’era un uomo di 65 anni, che viaggiava insieme alla figlia e alla nipote. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo, probabilmente anche a causa del fondo stradale bagnato e scivoloso. L’auto è così finita fuori strada, ribaltandosi.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, che hanno prestato assistenza alle tre persone coinvolte nell’incidente.

Sono arrivati anche i carabinieri, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Fortunatamente, dalle prime informazioni, non risultano conseguenze particolarmente gravi per gli occupanti del veicolo.

Per recuperare il mezzo e liberare la carreggiata è intervenuta una ditta di soccorso stradale. Dopo la rimozione dell’auto, la circolazione è stata progressivamente ripristinata. Restano da chiarire le cause esatte della perdita di controllo del veicolo. Tra le ipotesi, appunto, anche le condizioni dell’asfalto reso viscido dalla pioggia.



