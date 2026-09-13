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» Dai Comuni
13/09/2026 12:44:00

Petrosino, il cordoglio del sindaco Anastasi per la scomparsa di Sebastian Asaro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-09-2026/petrosino-il-cordoglio-del-sindaco-anastasi-per-la-scomparsa-di-sebastian-asaro-450.jpg

Petrosino è in lutto per la prematura scomparsa del giovane Sebastian Asaro. Una notizia che ha colpito profondamente la comunità e per la quale il sindaco Giacomo Anastasi e l’Amministrazione comunale hanno espresso pubblicamente la propria vicinanza alla famiglia.

 

«In questo momento di immenso dolore – si legge nel messaggio del Comune – ci stringiamo con affetto attorno alla mamma Francesca, al papà Gianni e alla sorellina Giorgia, condividendo il loro dolore per una perdita tanto grande e dolorosa».

Il sindaco e l’Amministrazione hanno quindi rivolto «la più sincera vicinanza e un abbraccio colmo di affetto» ai genitori, alla sorella e a tutti i familiari di Sebastian.

Una scomparsa prematura che lascia sgomento e dolore nella comunità di Petrosino.

 

 









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