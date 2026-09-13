Recuperata l'auto finita in mare nel porto di Castellammare

Fortunatamente per le due persone a bordo c’è stato solo tanto spavento: entrambe sono riuscite a mettersi in salvo. Restano ancora da chiarire le cause dell’incidente e la dinamica. Non è ancora noto, infatti, come il conducente abbia perso il controllo del mezzo e in quale punto esatto l’auto sia precipitata in mare.
Sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Trapani, intervenuti su richiesta della Capitaneria di Porto di Castellammare del Golfo. Per il recupero dell’autovettura è stato necessario anche l’intervento del Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Palermo, specializzato nelle operazioni in ambiente acquatico, insieme alla squadra del distaccamento di Alcamo.
Le operazioni, iniziate questa mattina, sono state portate a termine. L’aspetto più importante resta comunque che l’incidente non abbia avuto conseguenze gravi per le due persone che si trovavano a bordo.
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