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Cronaca
13/09/2026 08:26:00

Incendio nelle campagne, muore un pensionato ad Alcamo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-09-2026/incendio-nelle-campagne-muore-un-pensionato-ad-alcamo-450.jpg

Un incendio, il tentativo di fermare le fiamme prima che raggiungessero la casa e poi la tragedia. Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte di Castrenze “Enzo” Pirrello, il pensionato alcamese di 70 anni trovato senza vita venerdì pomeriggio nella sua proprietà di campagna, in contrada Bosco Falconeria, nel territorio di Partinico.

Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto a pochi passi da un cumulo di sterpaglie già bruciate. La Procura ha disposto l’esame autoptico, che sarà eseguito all’Istituto di medicina legale del Policlinico. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

 

L’ipotesi del tentativo di spegnere le fiamme

La dinamica dell’accaduto deve ancora essere ricostruita. L’ipotesi al momento ritenuta più probabile è quella di una tragica fatalità: Pirrello potrebbe avere cercato di spegnere l’incendio che avanzava verso la sua abitazione, ma sarebbe stato raggiunto e sopraffatto dalle esalazioni.

L’autopsia dovrà stabilire se il settantenne sia morto a causa del fumo oppure se sia stato colto da un malore mentre tentava di contenere il rogo.

Resta inoltre da chiarire dove siano partite le fiamme, se all’interno della proprietà o da un terreno vicino, e quale sia stata la loro origine. Secondo una prima ricostruzione, vedendo il fuoco avvicinarsi, l’uomo avrebbe provato a domarlo per evitare che potesse danneggiare la casa e il terreno. Potrebbe però essersi spinto troppo vicino al fronte dell’incendio, perdendo i sensi dopo avere respirato il fumo.

 

Una vita dedicata al lavoro e alla famiglia

Pirrello era andato in pensione da alcuni anni dopo avere lavorato per decenni come marmista. Trascorreva molto tempo nella sua campagna, dove coltivava frutta e ortaggi e si prendeva cura del terreno e dell’abitazione.

I familiari mantengono il riserbo in attesa degli accertamenti della magistratura. Una cugina lo ricorda come «un grande lavoratore, profondamente legato alla famiglia». Lascia la moglie e due figlie, entrambe laureate in Giurisprudenza.

 

Un’altra tragedia nelle campagne alcamesi

La morte di Castrenze Pirrello arriva a pochi giorni da un altro drammatico incidente avvenuto nelle campagne di Alcamo. Stefano Palumbo, agricoltore di 67 anni, ha perso la vita dopo essere rimasto travolto dalle lame della vendemmiatrice che stava utilizzando nel terreno di un amico.

Due tragedie diverse, avvenute a breve distanza l’una dall’altra, che hanno profondamente colpito la comunità alcamese.









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