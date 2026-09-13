Marsala, rifiuti e degrado in contrada Matarocco 

13/09/2026 18:33:00

Rifiuti abbandonati ai margini della strada, ingombranti e quella che viene segnalata come possibile presenza di amianto. Arriva da contrada Matarocco, a Marsala, una nuova denuncia sul degrado ambientale nelle periferie. A sollevare il problema è un residente, Antonino Gerardi, che ha indirizzato una lettera aperta alla sindaca e all'assessore all'Ambiente e al Decoro urbano, chiedendo interventi di bonifica e maggiori controlli.

Le fotografie allegate alla segnalazione mostrano cumuli di rifiuti abbandonati sul ciglio della strada, tra vegetazione e terreni agricoli. Una situazione che, secondo Gerardi, si concentra in particolare nei pressi di una cabina elettrica di contrada Matarocco.

«Rifiuti di ogni genere»

Nella lettera si parla di scarti domestici e rifiuti ingombranti e viene segnalata anche la presenza di materiale ritenuto amianto. Su quest'ultimo aspetto, naturalmente, sarebbero necessari accertamenti tecnici per stabilire la natura del materiale.

Il residente denuncia una situazione che considera ormai una vera e propria emergenza ambientale e richiama anche il problema dei roghi che possono svilupparsi nelle microdiscariche, con le conseguenze che la combustione dei rifiuti può determinare.

La richiesta: telecamere, controlli e bonifica

Gerardi chiede all'amministrazione Patti un intervento più incisivo. Tra le proposte ci sono l'utilizzo di fototrappole e telecamere nei punti maggiormente interessati dagli abbandoni, interventi straordinari per la rimozione dei rifiuti e maggiori sanzioni nei confronti di chi viene individuato mentre abbandona illegalmente i propri scarti.

La lettera sollecita anche campagne di sensibilizzazione e iniziative nelle scuole, insieme a una maggiore informazione sui servizi disponibili per il conferimento e il ritiro dei rifiuti ingombranti.

Le critiche all'amministrazione Patti

La segnalazione contiene anche una critica politica nei confronti della nuova amministrazione comunale. «Sono passati più di 100 giorni dal vostro insediamento ma di risultati ad oggi neanche l'ombra», scrive Gerardi, contestando inoltre l'aumento della tassa sui rifiuti.

Al di là della polemica politica, resta il problema documentato dalle immagini: rifiuti lasciati lungo la strada in una zona rurale di Marsala. La richiesta è che l'area venga ripulita e, soprattutto, che si riesca a impedire che dopo la bonifica torni nuovamente a trasformarsi in una discarica.

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