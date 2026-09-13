A Misiliscemi inizia la "Settimana della legalità"

13/09/2026 17:24:00

Lunedì 14 settembre, alla Casa Comunale di Salinagrande, cerimonia di apertura e presentazione del libro Il Contagio di Massimiliano Iervolino

Prenderà il via lunedì 14 settembre 2026 la Settimana della Legalità promossa dal Comune di Misiliscemi, con una giornata dedicata alla Legalità, alla Giustizia e alla Memoria, intitolata al giudice Alberto Giacomelli, ucciso dalla mafia il 14 settembre 1988.

L’iniziativa vuole mantenere viva la memoria di un magistrato che ha interpretato il proprio ruolo con rigore, senso del dovere e profondo rispetto delle istituzioni, trasformando il ricordo in un’occasione di riflessione sui valori della legalità, della giustizia e della responsabilità individuale e collettiva.

Il programma della giornata prenderà il via alle ore 18.00, alla Casa Comunale di Misiliscemi, a Salinagrande, con la cerimonia di apertura e i saluti del sindaco del Comune di Misiliscemi, Salvatore Tallarita, e della Presidente del Consiglio Comunale, Michela Di Gaetano. Seguirà la lettura di un estratto dal libro Un uomo per bene di Salvo Ognibene, dedicato alla figura del giudice Giacomelli.

Alle ore 19.00 spazio alla presentazione di Il Contagio di Massimiliano Iervolino, giornalista e scrittore, pubblicato da Marlin Editore.

Il volume ripercorre una lunga stagione della storia della mafia, da Lucky Luciano alle stragi di Capaci e via D’Amelio, soffermandosi in particolare sul ruolo dell’eroina e sulle profonde trasformazioni che hanno segnato per sempre Cosa nostra e il fenomeno mafioso.

Attraverso la ricostruzione storica e l’analisi giornalistica, Il Contagio affronta una delle pagine più drammatiche della storia italiana recente, mettendo in evidenza i rapporti e le trasformazioni che hanno intrecciato criminalità organizzata, territorio, politica e società.

Massimiliano Iervolino, nato a Salerno nel 1975 e laureato in Chimica industriale, è stato segretario dei Radicali Italiani e oggi è consulente specializzato in affari istituzionali, con esperienza nel campo delle politiche energetiche e della gestione dei rifiuti. Nel corso della sua attività ha pubblicato diversi libri dedicati a temi ambientali, politici e sociali, tra cui Con le mani nella monnezza (con Paola Alagia, 2011), Roma, la guerra dei rifiuti (2013), Il rifiuto del sud (2013) e Default Lazio (2014).

La sua presenza a Misiliscemi rappresenterà un’importante occasione di confronto con la comunità e consentirà di approfondire, a partire dai contenuti del volume, temi ancora oggi di grande attualità.

Nel corso dell’incontro l’autore dialogherà con la giornalista Jana Cardinale, in un confronto aperto al pubblico dedicato ai contenuti de Il Contagio e, più in generale, al rapporto tra mafia, territorio e società, alle conseguenze delle grandi stragi mafiose e al ruolo della conoscenza e della memoria nella costruzione di una cultura della legalità.

La Giornata della Legalità, della Giustizia e della Memoria vuole così andare oltre la semplice commemorazione. La memoria delle vittime della mafia diventa infatti uno strumento per interrogarsi sul presente e per promuovere, soprattutto tra le nuove generazioni, una maggiore consapevolezza del valore delle scelte quotidiane, della partecipazione e del rispetto delle regole e delle persone.

«Ricordare significa anche scegliere da che parte stare»: è questo lo spirito con cui l’Amministrazione comunale inaugura la Settimana della Legalità, proponendo alla cittadinanza momenti di approfondimento, confronto e partecipazione.



