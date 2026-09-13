Il Trapani non sa più vincere: 2 ko nelle prime due gare di serie D

13/09/2026 17:58:00

Seconda partita e seconda sconfitta in campionato per il Trapani. La squadra di Aronica perde 1-0 ad Avola contro una formazione che mancava da 53 anni dalla serie D.

La sconfitta dei granata fa tanto rumore, soprattutto perché lascia l'undici trapanese sempre in fondo alla classifica e distante dalle altre per via della penalizzazione di 5 punti con la quale ha cominciato la stagione.

Ma fa rumore anche per la contestazione dei tifosi: un gruppo di sostenitori dei granata, infatti, si è presentato ad Avola per seguire la squadra, ma contestualmente ha anche rimarcato la rottura totale con la presidenza, esponendo lo striscione "Antonini Vattene".

Il Trapani ha schierato Simoni in porta e, poi, Valenti, Gorzelewski, Frasson, Rottensteiner, Aronica, Ferlicca, Teijo, Maltese, Sasanelli e Napolitano.

Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0, quindi il gol che ha deciso la partita è arrivato nei primi minuti della ripresa con Salvatore Langella, giovane difensore di 19 anni al suo primo campionato con l'Avola.

Per completare la seconda giornata del campionato di serie D devono ancora essere disputate alcune partite, intanto, questa la classifica che certifica l'ultimo posto del Trapani:

Reggina 6;Vibonese, Nuova Igea Virtus, Praiatortora e Sambiase 4; Avola, CastrumFavara e Nissa 3; Modica, Ragusa, Vigor Lamezia 1; Athletic Club Palermo, Milazzo ed Enna 0; Gela -1; Siracusa -3; Trapani -5.

Gela un punto di penalizzazione, Trapani 5 punti di penalizzazione, Siracusa 7 punti di penalizzazione.



