Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Spettacoli
12/09/2026 16:54:00

Fred De Palma a Favignana per la festa del SS. Crocifisso

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2026/fred-de-palma-a-favignana-per-la-festa-del-ss-crocifisso-450.jpg

 

Favignana si prepara a vivere una delle serate più attese dei festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso, Patrono dell’isola. Domenica 13 settembre 2026, alle ore 22.00, in piazza Madrice arriverà Fred De Palma, uno degli artisti italiani che più hanno saputo conquistare il pubblico negli ultimi anni.

Un appuntamento che conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di proporre, accanto alla tradizione e ai momenti religiosi, un programma capace di parlare a tutte le generazioni e, in particolare, ai giovani.

 

Fred De Palma è tra i nomi più riconoscibili della scena musicale italiana contemporanea, con una lunga serie di successi e collaborazioni che hanno raggiunto le vette delle classifiche nazionali e internazionali. Brani come “D’estate non vale”, “Una volta ancora”, “Paloma”, “Un altro ballo” e “La testa gira” hanno raccolto milioni di ascolti e visualizzazioni, consacrandolo come una delle voci più popolari del panorama musicale.

 

La sua presenza a Favignana rappresenta quindi non soltanto un grande appuntamento musicale, ma anche un preciso segnale: l’Amministrazione ha scelto di investire sui giovani, sui loro gusti, sulle loro passioni e sulla capacità della musica di creare aggregazione e partecipazione.

 

La festa del SS. Crocifisso, in programma dall’11 al 14 settembre 2026, si conferma così un momento di fede, tradizione, spettacolo e condivisione, con un programma pensato per coinvolgere l’intera comunità e accogliere visitatori e turisti.

Favignana celebra il suo Patrono guardando alle proprie radici, ma con lo sguardo rivolto al futuro. E il futuro passa anche dai giovani.

Appuntamento quindi a Favignana, domenica 13 settembre 2026, alle ore 22.00, in piazza Madrice, per il concerto di Fred De Palma.

 

 


 









Native | 10/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-09-2026/1788875843-0-amici-a-quattro-zampe-la-guida-completa-per-la-tutela-e-il-benessere-del-cane.jpg

Amici a quattro zampe: la guida completa per la tutela e il benessere del...

Native | 09/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-09-2026/1788768852-0-essepiauto-promo-settembre-paghi-da-gennaio-2027-sconti-fino-a-11-000-euro-sull-usato.png

Essepiauto, promo settembre: paghi da gennaio 2027, sconti fino a 11.000...

Native | 07/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-09-2026/1788776898-0-come-il-traffico-di-trapani-mette-alla-prova-le-pastiglie-dei-freni.jpg

Come il traffico di Trapani mette alla prova le pastiglie dei freni