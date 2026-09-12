Fred De Palma a Favignana per la festa del SS. Crocifisso

12/09/2026 16:54:00

Favignana si prepara a vivere una delle serate più attese dei festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso, Patrono dell’isola. Domenica 13 settembre 2026, alle ore 22.00, in piazza Madrice arriverà Fred De Palma, uno degli artisti italiani che più hanno saputo conquistare il pubblico negli ultimi anni.

Un appuntamento che conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di proporre, accanto alla tradizione e ai momenti religiosi, un programma capace di parlare a tutte le generazioni e, in particolare, ai giovani.

Fred De Palma è tra i nomi più riconoscibili della scena musicale italiana contemporanea, con una lunga serie di successi e collaborazioni che hanno raggiunto le vette delle classifiche nazionali e internazionali. Brani come “D’estate non vale”, “Una volta ancora”, “Paloma”, “Un altro ballo” e “La testa gira” hanno raccolto milioni di ascolti e visualizzazioni, consacrandolo come una delle voci più popolari del panorama musicale.

La sua presenza a Favignana rappresenta quindi non soltanto un grande appuntamento musicale, ma anche un preciso segnale: l’Amministrazione ha scelto di investire sui giovani, sui loro gusti, sulle loro passioni e sulla capacità della musica di creare aggregazione e partecipazione.

La festa del SS. Crocifisso, in programma dall’11 al 14 settembre 2026, si conferma così un momento di fede, tradizione, spettacolo e condivisione, con un programma pensato per coinvolgere l’intera comunità e accogliere visitatori e turisti.

Favignana celebra il suo Patrono guardando alle proprie radici, ma con lo sguardo rivolto al futuro. E il futuro passa anche dai giovani.

Appuntamento quindi a Favignana, domenica 13 settembre 2026, alle ore 22.00, in piazza Madrice, per il concerto di Fred De Palma.







