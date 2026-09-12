Marettimo, una nuotata sul "Miglio blu" con Andrea Iovino e Mario Bossone
Andrea Iovino e Mario Bossone protagonisti di una nuotata di sensibilizzazione lungo il “Miglio blu” di Marettimo. L’iniziativa ha portato i due nuotatori nel percorso marino dedicato a chi vuole esplorare a nuoto la costa dell’isola.
Il “Miglio blu” è una corsia protetta realizzata dall’Area marina protetta Isole Egadi, destinata alla balneazione, al nuoto libero e allo swimtrekking. Il tracciato misura 1.852 metri, l’equivalente di un miglio nautico, ed è individuato da circa venti boe di segnalazione.
Il corridoio occupa una fascia di mare larga 50 metri lungo il versante orientale di Marettimo, a sud del centro abitato. Si estende dalla Madonna del Rotolo alla spiaggetta di Praia Nacchi, all’interno della zona C dell’Area marina protetta.
A caratterizzare questo spazio è la separazione dal traffico delle imbarcazioni: nel tratto delimitato sono vietati navigazione, ancoraggio e ormeggio, secondo quanto riportato dall’ente gestore in riferimento all’ordinanza della Capitaneria di porto di Trapani. Una misura pensata per tutelare chi frequenta il percorso a nuoto.
Nato nel 2014, il progetto offre anche uno spazio per lo swimtrekking, una forma di escursionismo che permette di conoscere il mare e la costa spostandosi a nuoto. È in questo scenario che si inserisce l’appuntamento con Iovino e Bossone.
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