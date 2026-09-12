Petrosino piange Sebastian Asaro

12/09/2026 21:46:00

È venuto a mancare Sebastian Asaro, un ragazzino di Petrosino che per lungo tempo ha combattuto contro una grave malattia. Una scomparsa che sta suscitando profonda commozione nella comunità.

A raccontare la forza con cui Sebastian ha affrontato la malattia sono soprattutto le parole del padre Gianni, che sui social gli ha dedicato un messaggio straziante: «Quella campana non l'hai potuta suonare in reparto, ma l'hai suonata in Paradiso. Sei stato un guerriero fino alla fine e non hai avuto paura nemmeno davanti alla morte. Sei stato una forza soprannaturale, sei stato un esempio per tutti. Ci abbiamo creduto fino alla fine, ma questa bestia ci ha fregato a partita quasi vinta. Ti amiamo e dacci la forza di andare avanti. Ti amiamo infinitamente».

Il riferimento è alla campana che, nei reparti oncologici, rappresenta simbolicamente la fine delle cure e la vittoria sulla malattia. Una campana che Sebastian e la sua famiglia avevano sperato fino all'ultimo di poter suonare.

Al dolore di papà Gianni e mamma Francesca si stanno unendo in queste ore tantissime persone. Tra i messaggi c'è quello di Enzo Amato, che ricorda la battaglia del ragazzo e la forza della sua famiglia: «Sebastian Asaro ha combattuto fino alla fine. Suo papà Gianni ha scritto una frase che racchiude tutto il coraggio di questo ragazzo: quella campana che non hai potuto suonare in reparto, l'hai suonata in Paradiso».

E ancora: «Sebastian, quella malattia ti ha portato via la vita, ma non può portare via ciò che sei stato e l'amore che hai lasciato. Quello continuerà a vivere nelle persone che ti hanno amato».

Petrosino si stringe attorno alla famiglia Asaro, a papà Gianni, a mamma Francesca e a tutti coloro che hanno accompagnato Sebastian nella sua difficile battaglia.