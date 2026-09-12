Erice: all'Istituto Florio, libri, divise e tablet per gli studenti delle prime

12/09/2026 17:00:00

Libri di testo, divise scolastiche e tablet per gli studenti che iniziano il percorso alle superiori. È partita il 10 settembre, all’Istituto “Florio” di Erice, la distribuzione dei materiali destinati alle classi prime, un’iniziativa pensata per sostenere le famiglie nelle spese scolastiche e favorire il diritto allo studio.

L’intervento riguarda tutti e tre gli indirizzi dell’istituto: il Professionale per l’Ospitalità e l’Enogastronomia, il Tecnico Agrario e il Liceo del Made in Italy. L’obiettivo della scuola è consentire agli alunni di affrontare il nuovo percorso con gli strumenti necessari, evitando che le condizioni economiche delle famiglie diventino un ostacolo alla partecipazione alle attività didattiche.

«La scuola è un diritto di tutti e deve essere aperta a tutti – dichiara la dirigente scolastica Pina Mandina –. In particolare, la scuola pubblica deve farsi carico di assicurare pari opportunità a tutti gli studenti, mettendo ciascuno nelle condizioni di poter apprendere, crescere e costruire il proprio futuro. Vogliamo rendere concreto il principio di uguaglianza e dare pieno valore alla nostra idea di scuola».

La distribuzione interviene su alcune delle spese che accompagnano l’avvio dell’anno scolastico: dai testi per le lezioni alle divise, fino ai dispositivi tecnologici da utilizzare nello studio. Un sostegno materiale con cui l’istituto punta a ridurre le differenze nelle condizioni di partenza degli studenti e ad alleggerire il carico economico sulle famiglie.



