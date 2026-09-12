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Cronaca

» Sanità
12/09/2026 19:27:00

Ospedale di Trapani, lavori al blocco operatorio: sospesi gli interventi programmati

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2026/ospedale-di-trapani-lavori-al-blocco-operatorio-sospesi-gli-interventi-programmati-450.jpg

Stop temporaneo agli interventi chirurgici programmati nel blocco operatorio del secondo piano dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. La sospensione è scattata alle 16 di ieri, venerdì 11 settembre, e ha una durata stimata di otto giorni consecutivi, necessari per eseguire lavori di ripristino degli intonaci e tinteggiatura dei locali.

 

L’Asp di Trapani precisa che il provvedimento non riguarda le urgenze, che continueranno a essere garantite nelle sale operatorie del quinto e del settimo piano. Negli stessi spazi saranno assicurati anche gli interventi oncologici in Classe A e quelli indifferibili di traumatologia.

Durante i lavori, in caso di necessità, sarà inoltre possibile utilizzare le sale operatorie degli altri ospedali dell’Asp di Trapani.

 

Gli otto giorni indicati rappresentano una stima, non una scadenza automatica per la riapertura. La ripresa degli interventi programmati sarà subordinata al completamento dei lavori e all’esito favorevole dei campionamenti ambientali. Il ritorno alla piena attività del blocco operatorio dipenderà, dunque, anche dalle verifiche successive agli interventi di manutenzione.









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