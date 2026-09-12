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Cultura

» Religioni
12/09/2026 18:09:00

Inizia la scuola, il messaggio del vescovo di Mazara Giurdanella

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Nell’anno scolastico che da lunedì prenderà il via, il territorio diocesano vivrà un momento significativo: l’accoglienza della reliquia del Beato Rosario Livatino. 

 

Lo ha annunciato il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella nella lettera “Costruiamo insieme il futuro”, scritta insieme a Rosario Atria che guida l’Ufficio scuola e Università, per l'avvio del nuovo anno scolastico. Attorno alla presenza della reliquia – la camicia che indossava il giorno dell’assassinio – saranno promossi momenti di incontro e di riflessione. «Sarà l’occasione per lasciarci interrogare dalla testimonianza di Livatino, la sua vicenda pone a tutti noi domande essenziali: che cosa significa assumere fino in fondo la responsabilità delle proprie scelte? Quanto siamo disposti a rimanere fedeli al compito che ci è stato affidato? In quali valori ci riconosciamo?», scrivono il Vescovo e Atria.

 

La scuola è il luogo dove ogni cosa «matura secondo ritmi diversi», ecco perché – puntualizzano nella lettera inviata a tutte le comunità scolastiche della Diocesi - «a guidare i giovani occorrono adulti capaci di stare al loro fianco con discrezione e autorevolezza, sostenendoli nella ricerca della propria strada e nella scoperta dei propri talenti». Qualità dell’educazione («si esprime attraverso azioni concrete, capaci di diventare testimonianza»), attenzione all’AI («occorre accompagnare i giovani nell’utilizzo di queste tecnologie»), bene comune («la relazione educativa ci invita a pensarci come una comunità capace di collaborazione alla costruzione di questo»).

 

 

Nella lettera di buon inizio d’anno scolastico il richiamo anche al Beato Pino Puglisi che «ci richiama alla forza dell’incontro, dell’ascolto e della cura delle persone, soprattutto dei più fragili». Infine l’augurio di buon lavoro: «a ciascuno chiediamo di continuare a fare la propria parte, con la consapevolezza che l’educazione è opera condivisa e che ogni gesto, ogni parola, ogni scelta contano».









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