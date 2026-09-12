Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Meteo
12/09/2026 10:03:00

Meteo Sicilia oggi 12 settembre: nuvole, pioggia e con tregua dal caldo anche nel trapanese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2026/1789200226-0-meteo-sicilia-oggi-12-settembre-nuvole-pioggia-e-con-tregua-dal-caldo-anche-nel-trapanese.jpg

Dopo settimane passate a discutere soprattutto di caldo, oggi in Sicilia cambia il copione. Non arriva certo l’autunno con la valigia completa, ma sabato 12 settembre porta una tregua termica, più nuvole, qualche rovescio o temporale e un clima meno rovente, anche sulla provincia di Trapani. A Trapani e Marsala la massima prevista è di 28 gradi, ben lontana dai picchi dei giorni scorsi.

 

Sicilia, giornata più variabile

Secondo l’Aeronautica Militare, oggi sulla Sicilia il tempo sarà più variabile, con annuvolamenti diffusi e occasionali rovesci o temporali, più probabili tra Calabria e Sicilia. Le temperature sono viste in diminuzione al Sud, con valori ormai rientrati più vicino alla media del periodo. Insomma, l’anticiclone mostra finalmente una crepa visibile.

Trapani, aria più fresca e cielo nuvoloso

 

A Trapani oggi il quadro è più fresco: condizioni attuali nuvolose, 24 gradi al mattino, e una previsione che indica 20 di minima e 28 di massima. Anche i prossimi giorni confermano un ridimensionamento del caldo: 30 gradi domenica e lunedì, poi 29 martedì e mercoledì.

Marsala, stessa musica: 28 gradi e clima più umano

Anche a Marsala il termometro si prende una pausa. Le condizioni attuali sono nuvolose, con 24 gradi, mentre la previsione per oggi indica 20 di minima e 28 di massima. Domenica e lunedì si risalirà a 30 gradi, poi 29 martedì e mercoledì. In altre parole: non è arrivato l’autunno, ma almeno oggi settembre prova a farsi notare.

 

Allerte: giallo per pioggia, temporali e vento

Sul fronte delle allerte, oggi la Sicilia è interessata da allarmi gialli per pioggia, temporali e vento fino alle 19:59, secondo il servizio meteorologico riportato dal sistema di allertamento. Va ricordato che questo avviso riguarda l’intensità dei fenomeni e non coincide automaticamente con il messaggio di allerta ufficiale di Protezione Civile per gli impatti sul territorio. Sul portale della Protezione Civile siciliana risulta comunque pubblicato l’Avviso meteo-idrogeologico e idraulico per l’11-12 settembre 2026.

 

Vento e mare: giornata più mossa

La giornata sarà più dinamica anche per vento e mare. L’Aeronautica Militare prevede infatti ventilazione che tenderà a disporsi dai quadranti settentrionali, debole o a tratti moderata al Sud, con mari mossi sui bacini esposti e poco mossi quelli più riparati. Nel Trapanese questo significa condizioni marine meno tranquille rispetto ai giorni scorsi, soprattutto sui tratti più aperti.

 

E domani?

Per domenica 13 settembre il quadro migliora solo in parte. Sempre secondo l’Aeronautica Militare, sulla Sicilia orientale potranno ancora insistere nubi irregolari e qualche rovescio o temporale, mentre sul resto del Sud il sole sarà più diffuso. Per Trapani e Marsala, intanto, le previsioni indicano un ritorno a 30 gradi, quindi con tempo più stabile ma ancora gradevole rispetto alla lunga fase calda di fine agosto e inizio settembre.

La tendenza: tregua sì, svolta vera ancora no

La notizia, insomma, è che il grande caldo rallenta. Ma è bene non esagerare con gli entusiasmi: tra lunedì 14 e mercoledì 16 settembre Trapani e Marsala resteranno comunque fra 29 e 30 gradi, con prevalenza di sole o nuvolosità parziale. Più che una svolta netta, quella di oggi appare come una tregua parziale, utile però a rendere più respirabile il fine settimana.

Settembre, insomma, ha finalmente bussato con un po’ più di convinzione. L’estate non ha ancora lasciato casa, ma oggi almeno abbassa il volume.









Native | 10/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-09-2026/1788875843-0-amici-a-quattro-zampe-la-guida-completa-per-la-tutela-e-il-benessere-del-cane.jpg

Amici a quattro zampe: la guida completa per la tutela e il benessere del...

Native | 09/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-09-2026/1788768852-0-essepiauto-promo-settembre-paghi-da-gennaio-2027-sconti-fino-a-11-000-euro-sull-usato.png

Essepiauto, promo settembre: paghi da gennaio 2027, sconti fino a 11.000...

Native | 07/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-09-2026/1788776898-0-come-il-traffico-di-trapani-mette-alla-prova-le-pastiglie-dei-freni.jpg

Come il traffico di Trapani mette alla prova le pastiglie dei freni