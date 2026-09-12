Meteo Sicilia oggi 12 settembre: nuvole, pioggia e con tregua dal caldo anche nel trapanese

12/09/2026 10:03:00

Dopo settimane passate a discutere soprattutto di caldo, oggi in Sicilia cambia il copione. Non arriva certo l’autunno con la valigia completa, ma sabato 12 settembre porta una tregua termica, più nuvole, qualche rovescio o temporale e un clima meno rovente, anche sulla provincia di Trapani. A Trapani e Marsala la massima prevista è di 28 gradi, ben lontana dai picchi dei giorni scorsi.

Sicilia, giornata più variabile

Secondo l’Aeronautica Militare, oggi sulla Sicilia il tempo sarà più variabile, con annuvolamenti diffusi e occasionali rovesci o temporali, più probabili tra Calabria e Sicilia. Le temperature sono viste in diminuzione al Sud, con valori ormai rientrati più vicino alla media del periodo. Insomma, l’anticiclone mostra finalmente una crepa visibile.

Trapani, aria più fresca e cielo nuvoloso

A Trapani oggi il quadro è più fresco: condizioni attuali nuvolose, 24 gradi al mattino, e una previsione che indica 20 di minima e 28 di massima. Anche i prossimi giorni confermano un ridimensionamento del caldo: 30 gradi domenica e lunedì, poi 29 martedì e mercoledì.

Marsala, stessa musica: 28 gradi e clima più umano

Anche a Marsala il termometro si prende una pausa. Le condizioni attuali sono nuvolose, con 24 gradi, mentre la previsione per oggi indica 20 di minima e 28 di massima. Domenica e lunedì si risalirà a 30 gradi, poi 29 martedì e mercoledì. In altre parole: non è arrivato l’autunno, ma almeno oggi settembre prova a farsi notare.

Allerte: giallo per pioggia, temporali e vento

Sul fronte delle allerte, oggi la Sicilia è interessata da allarmi gialli per pioggia, temporali e vento fino alle 19:59, secondo il servizio meteorologico riportato dal sistema di allertamento. Va ricordato che questo avviso riguarda l’intensità dei fenomeni e non coincide automaticamente con il messaggio di allerta ufficiale di Protezione Civile per gli impatti sul territorio. Sul portale della Protezione Civile siciliana risulta comunque pubblicato l’Avviso meteo-idrogeologico e idraulico per l’11-12 settembre 2026.

Vento e mare: giornata più mossa

La giornata sarà più dinamica anche per vento e mare. L’Aeronautica Militare prevede infatti ventilazione che tenderà a disporsi dai quadranti settentrionali, debole o a tratti moderata al Sud, con mari mossi sui bacini esposti e poco mossi quelli più riparati. Nel Trapanese questo significa condizioni marine meno tranquille rispetto ai giorni scorsi, soprattutto sui tratti più aperti.

E domani?

Per domenica 13 settembre il quadro migliora solo in parte. Sempre secondo l’Aeronautica Militare, sulla Sicilia orientale potranno ancora insistere nubi irregolari e qualche rovescio o temporale, mentre sul resto del Sud il sole sarà più diffuso. Per Trapani e Marsala, intanto, le previsioni indicano un ritorno a 30 gradi, quindi con tempo più stabile ma ancora gradevole rispetto alla lunga fase calda di fine agosto e inizio settembre.

La tendenza: tregua sì, svolta vera ancora no

La notizia, insomma, è che il grande caldo rallenta. Ma è bene non esagerare con gli entusiasmi: tra lunedì 14 e mercoledì 16 settembre Trapani e Marsala resteranno comunque fra 29 e 30 gradi, con prevalenza di sole o nuvolosità parziale. Più che una svolta netta, quella di oggi appare come una tregua parziale, utile però a rendere più respirabile il fine settimana.

Settembre, insomma, ha finalmente bussato con un po’ più di convinzione. L’estate non ha ancora lasciato casa, ma oggi almeno abbassa il volume.



