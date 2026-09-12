Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Incidenti
12/09/2026 07:17:00

Schianto fatale in moto, muore un uomo di 42 anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2026/1789190319-0-schianto-fatale-in-moto-muore-un-uomo-di-42-anni.jpg

Tragico incidente stradale a Palermo. Un uomo di 42 anni è morto nello scontro tra una moto e un'auto avvenuto lungo viale Regione Siciliana, nella carreggiata centrale in direzione Trapani, all'altezza di piazzale John Lennon, l'ex piazzale Giotto.

 

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia e i sanitari del 118. I soccorritori hanno tentato per oltre mezz'ora di rianimare il motociclista, ma ogni tentativo si è rivelato inutile.

 

La vittima viveva a Tommaso Natale

La vittima era un uomo di 42 anni, di origine tunisina e residente nella zona di Tommaso Natale. Secondo le prime informazioni, potrebbe essere stato diretto verso casa quando si è verificato l'incidente.

La dinamica dello scontro è ancora da ricostruire. Gli accertamenti dovranno chiarire le traiettorie dei due mezzi e le cause che hanno portato all'impatto.

A bordo dell'auto coinvolta viaggiavano due uomini che, secondo le prime informazioni, non sarebbero palermitani. Entrambi, sotto choc dopo l'incidente, sono stati accompagnati in caserma.

 

Lunghe code sulla circonvallazione

L'incidente ha avuto pesanti conseguenze anche sulla viabilità. Lunghe code si sono formate lungo viale Regione Siciliana, una delle principali arterie della città, mentre le forze dell'ordine effettuavano i rilievi necessari alla ricostruzione dell'accaduto.



Incidenti | 2026-09-12 07:17:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2026/1789190319-0-schianto-fatale-in-moto-muore-un-uomo-di-42-anni.jpg

Schianto fatale in moto, muore un uomo di 42 anni

Tragico incidente stradale a Palermo. Un uomo di 42 anni è morto nello scontro tra una moto e un'auto avvenuto lungo viale Regione Siciliana, nella carreggiata centrale in direzione Trapani, all'altezza di piazzale John Lennon,...







Native | 10/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-09-2026/1788875843-0-amici-a-quattro-zampe-la-guida-completa-per-la-tutela-e-il-benessere-del-cane.jpg

Amici a quattro zampe: la guida completa per la tutela e il benessere del...

Native | 09/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-09-2026/1788768852-0-essepiauto-promo-settembre-paghi-da-gennaio-2027-sconti-fino-a-11-000-euro-sull-usato.png

Essepiauto, promo settembre: paghi da gennaio 2027, sconti fino a 11.000...

Native | 07/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-09-2026/1788776898-0-come-il-traffico-di-trapani-mette-alla-prova-le-pastiglie-dei-freni.jpg

Come il traffico di Trapani mette alla prova le pastiglie dei freni