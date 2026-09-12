Schianto fatale in moto, muore un uomo di 42 anni

12/09/2026 07:17:00

Tragico incidente stradale a Palermo. Un uomo di 42 anni è morto nello scontro tra una moto e un'auto avvenuto lungo viale Regione Siciliana, nella carreggiata centrale in direzione Trapani, all'altezza di piazzale John Lennon, l'ex piazzale Giotto.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia e i sanitari del 118. I soccorritori hanno tentato per oltre mezz'ora di rianimare il motociclista, ma ogni tentativo si è rivelato inutile.

La vittima viveva a Tommaso Natale

La vittima era un uomo di 42 anni, di origine tunisina e residente nella zona di Tommaso Natale. Secondo le prime informazioni, potrebbe essere stato diretto verso casa quando si è verificato l'incidente.

La dinamica dello scontro è ancora da ricostruire. Gli accertamenti dovranno chiarire le traiettorie dei due mezzi e le cause che hanno portato all'impatto.

A bordo dell'auto coinvolta viaggiavano due uomini che, secondo le prime informazioni, non sarebbero palermitani. Entrambi, sotto choc dopo l'incidente, sono stati accompagnati in caserma.

Lunghe code sulla circonvallazione

L'incidente ha avuto pesanti conseguenze anche sulla viabilità. Lunghe code si sono formate lungo viale Regione Siciliana, una delle principali arterie della città, mentre le forze dell'ordine effettuavano i rilievi necessari alla ricostruzione dell'accaduto.



