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Economia
12/09/2026 02:00:00

Rinnovati nel trapanese 19 uffici postali con il progetto Polis

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-09-2026/rinnovati-nel-trapanese-19-uffici-postali-con-il-progetto-polis-450.jpg

Sono stati completati i lavori di ammodernamento dei 19 uffici postali della provincia di Trapani coinvolti nel progetto Polis, l’iniziativa di Poste Italiane dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti. Lo comunica l’azienda in una nota dell’11 settembre: le sedi interessate sono tutte disponibili con i consueti orari di apertura.

Gli interventi hanno riguardato la riorganizzazione degli spazi e l’adeguamento degli uffici per accogliere, accanto alle tradizionali operazioni postali, alcuni servizi della pubblica amministrazione. Secondo quanto riferisce Poste, in tutti i 19 uffici Polis del Trapanese sono disponibili servizi Inps per i pensionati, certificati anagrafici e la possibilità di richiedere il rilascio o il rinnovo del passaporto.

 

Gli interventi negli uffici

Il programma ha previsto il restyling dei locali e il rinnovo delle postazioni: complessivamente sono 56 quelle indicate dall’azienda, di cui 25 ad altezza ribassata. Sul fronte delle attrezzature, sono stati sostituiti nove ATM Postamat con apparecchi di nuova generazione.

In 14 sedi sono inoltre presenti totem digitali self-service, attraverso i quali i cittadini possono accedere direttamente ai servizi Polis. Gli interventi hanno compreso anche soluzioni per ridurre l’impatto ambientale: in otto uffici è entrato in funzione un impianto fotovoltaico.

 

Il ritorno agli orari consueti

I lavori sono stati eseguiti progressivamente, secondo un calendario di interventi sul territorio. Durante le chiusure temporanee, spiega Poste Italiane, la continuità dei servizi è stata assicurata attraverso sedi provvisorie e sportelli aggiuntivi negli uffici vicini.

Con la conclusione del programma, tutte le sedi interessate sono tornate operative secondo gli orari abituali. Il comunicato dell’azienda non riporta l’elenco dei 19 uffici coinvolti né l’importo complessivo degli investimenti effettuati nella provincia.

 

 









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