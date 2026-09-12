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» Dalla Regione
12/09/2026 12:00:00

Formazione, pubblicata la graduatoria regionale definitiva. Ammessi 243 corsi 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2026/formazione-pubblicata-la-graduatoria-regionale-definitiva-ammessi-243-corsi-450.jpg

In Sicilia il prossimo 15 settembre suonerà la prima campanella anche per gli studenti dei corsi di Istruzione e formazione professionale (Iefp). La Regione ha pubblicato la graduatoria definitiva dell’avviso 33 del 2026, ammettendo a finanziamento 243 percorsi formativi che saranno attivati dagli enti di formazione.

I corsi Iefp sono destinati ai giovani in possesso di un diploma di scuola secondaria di primo grado che scelgono un percorso alternativo ai tradizionali licei e istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

 

«Abbiamo mantenuto l’impegno – afferma l’assessore regionale all’Istruzione e formazione, Mimmo Turano – di far partire i corsi Iefp il 15 settembre, quando tutti gli studenti siciliani ritorneranno sui banchi di scuola. Ringrazio gli uffici della Regione e i funzionari dell’assessorato all’Istruzione per il lavoro svolto in questi mesi, che ci ha consentito di scongiurare ritardi e avviare con serenità il nuovo anno scolastico».

La graduatoria è disponibile sul sito della Regione Siciliana.









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