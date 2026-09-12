Mazara, riapre la scuola di via Santoro Bonanno: era chiusa dal 2020

12/09/2026 15:00:00

Dopo sei anni di chiusura, la scuola di via Santoro Bonanno, a Mazara del Vallo, torna ad accogliere gli alunni. Il vecchio edificio, chiuso nell’agosto del 2020 per problemi di sicurezza, è stato demolito e ricostruito con un investimento di circa 2 milioni e 700mila euro di fondi Pnrr.

L’inaugurazione è in programma lunedì 14 settembre alle ore 8, in coincidenza con l’apertura dell’anno scolastico 2026/2027. Al taglio del nastro saranno presenti il sindaco Salvatore Quinci e Mariella Misuraca, dirigente dell’Istituto comprensivo “Grassa-Quinci”, di cui fa parte il plesso.

Subito dopo la cerimonia cominceranno le attività didattiche: alle 8,30 suonerà la prima campanella per circa 80 bambini della scuola dell’infanzia, che inizieranno l’anno nelle nuove aule.

La chiusura della precedente struttura era stata disposta con un provvedimento del sindaco nell’agosto del 2020. Per superare i problemi di sicurezza, l’amministrazione comunale ha successivamente predisposto un progetto di demolizione e ricostruzione, finanziato attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il nuovo edificio è destinato al sistema integrato di educazione e istruzione da zero a sei anni. L’avvio delle lezioni annunciato per lunedì riguarda gli alunni della scuola dell’infanzia dell’istituto Grassa-Quinci. Il Comune renderà noti ulteriori dettagli sull’intervento in occasione dell’inaugurazione.



