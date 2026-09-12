Alcamo, servizio gratuito per accompagnare anziani  persone con disabilità al cimitero

12/09/2026 14:00:00

Da casa al cimitero e ritorno, gratuitamente e su prenotazione. Partirà lunedì 14 settembre ad Alcamo il nuovo servizio di accompagnamento rivolto ai residenti anziani con difficoltà motorie e alle persone con disabilità, per consentire loro di visitare le tombe dei propri cari.

Il servizio sarà svolto dai volontari dell’Associazione Pubblica Assistenza Soccorso Alcamo ODV (A.N.P.A.S.), con mezzi dell’associazione. Il personale raggiungerà gli utenti al proprio domicilio, li accompagnerà al cimitero per la visita e, al termine, li riporterà a casa.

L’iniziativa nasce dal tavolo di coprogettazione del Comune con gli enti del terzo settore, nell’ambito del progetto “Accompagnamento persone con disabilità e anziani al cimitero”, ed è prevista per il 2026 e il 2027.

Giorni e orari

L’accompagnamento sarà disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 17, e il sabato dalle 8 alle 13, negli orari di apertura dei cimiteri comunali. Sono esclusi i giorni festivi infrasettimanali. Per usufruirne è necessaria la prenotazione al telefono: 0924 200517 o E-mail: soccorsoalcamo@yahoo.it.

L’obiettivo: rendere accessibili le visite ai propri cari

«Le barriere fisiche non devono essere un ostacolo alla vicinanza e agli affetti», dichiarano congiuntamente il sindaco Domenico Surdi e l’assessore alla Viabilità, protezione del territorio e servizi cimiteriali Vito Lombardo.

«Garantire accessibilità significa innanzitutto garantire un diritto: poter vivere pienamente i propri legami e partecipare alla vita della comunità», aggiungono i due amministratori, che indicano nel servizio un intervento per rendere la città più inclusiva e attenta alle esigenze delle persone con difficoltà di movimento.



