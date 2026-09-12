Dagli aquiloni ai concerti tra i templi: il weekend nel Trapanese

12/09/2026 06:00:00

Aquiloni che si illuminano di notte sulla spiaggia di Castellammare del Golfo, arte contemporanea a Gibellina, Verdi tra le rovine di Selinunte. E ancora Fishtuna a Favignana, libri al tramonto a Marsala, musica e comicità nel centro di Trapani.

Il weekend di sabato 12 e domenica 13 settembre offre parecchie alternative in provincia di Trapani. Ecco una selezione degli eventi da segnare in agenda.

Trapani saluta l'estate tra dj set e comicità

In piazza Aldo Bassi a Trapani prosegue Goodbye Summer Trapani 2026, organizzato dall'Ente Luglio Musicale Trapanese.

Sabato 12 è la serata dedicata alla musica elettronica: Dj Dolo alle 21, Dj Delta alle 22.30 e, dalla mezzanotte, Sebastian.

Domenica 13 si cambia registro. Alle 21 arrivano gli Ottoni Animati, mentre alle 22.30 Stefano Piazza chiude la manifestazione con lo spettacolo In Sicilia comanda la donna. Presenta Claudia Parrinello.

Sempre a Trapani, sabato 12 alla Torre di Ligny è in programma La Sicilia raccontata tra cultura, memoria ed enogastronomia – Conservando con Attilio L. Vinci.

Sabato e domenica torna inoltre l'Estate dei Creativi, esposizione dedicata all'artigianato e alla creatività organizzata da Creativity World con OIPA Trapani e Tuluide Bambu APS.

Marsala, libri e arte alle Saline Genna

A Marsala il Festival del Tramonto entra nel suo fine settimana conclusivo.

Sabato 12, dalle 17 alle Saline Genna, in contrada Birgi Clemente, è in programma Pittacqua, estemporanea d'arte curata da Enzo Campisi. Per informazioni è possibile contattare le Saline Genna al 360 656053.

Domenica 13, alle 18, sempre alle Saline Genna, arriva invece Goffredo Buccini. Il giornalista e scrittore presenta Tyrannis, pubblicato da Neri Pozza. A dialogare con lui sarà Giacomo Di Girolamo. A seguire è prevista la premiazione del concorso fotografico Un click al Tramonto. L'appuntamento si conclude alle 21 e sarà presente anche un banchetto della Libreria Mondadori per l'acquisto del libro.

Sempre sabato, dalle 18.30 alle 20 alla Società Canottieri Marsala, in Lungomare Boeo 9, Giacomo Pilati presenta Blu e sale, edito da Bibliotheka. Introduce Renzo Carini, interviene Lorenzo Messina. Per informazioni: 0923 953140.

Alle 20 in contrada Addolorata spazio invece al teatro con la commedia brillante in tre atti Sia fatta la volontà di Dio, inserita nel programma dei festeggiamenti parrocchiali in onore di Maria Santissima Addolorata. L'ingresso è libero.

Domenica sera, alle 21.30 al Complesso Monumentale San Pietro, si festeggiano invece i 50 anni di Coiffeur Tony. In programma Fabio Ingrassia, il dj set di Miki Voice e la musica dei Masterminds. Presenta Baldo Russo. Ingresso gratuito.

A Selinunte le opere di Verdi tra le rovine

Sabato 12 settembre, alle 19, il Parco archeologico di Selinunte ospita Verdi, sogno e passione, appuntamento del Festival dei Parchi Archeologici promosso dal Conservatorio di Musica “Antonio Scontrino” di Trapani.

Orchestra, Coro e Solisti del Conservatorio eseguiranno alcune delle pagine più note tratte da La Traviata, Il Trovatore e Rigoletto.

Il concerto è a ingresso gratuito.

Gibellina, l'arte contemporanea si prende il weekend

È uno dei programmi più ricchi del fine settimana. Gibellina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea 2026 concentra tra sabato e domenica inaugurazioni, performance, incontri e nuove opere.

Sabato 12, alle 11.30 al Museo delle Trame Mediterranee, è prevista la restituzione pubblica del workshop internazionale Gibellina (Re-)situated.

Alle 17 alla Fondazione Orestiadi, al Baglio Di Stefano, inaugura Le residenze d'arte nell'anno della capitale, con le opere realizzate dagli artisti coinvolti nelle residenze.

Alle 18 al MAC – Museo d'Arte Contemporanea Ludovico Corrao viene presentata Intrecci Mediterranei di Jonida Xherri, mentre alle 20 in viale Vitaliano Brancati arriva Folds di Pietro Fortuna.

L'appuntamento più insolito arriva all'alba. Alle 5 di domenica 13 settembre, sulla collina davanti a Folds, il Quartetto Maurice esegue Il giorno di Dioniso, nell'ambito del progetto Il silenzio degli artisti – Suono cosmico.

Domenica il programma prosegue alle 17 al MAC con l'incontro L'arte della Curatela. Alle 18.30 al Giardino Segreto 1 inaugura Andrea Polichetti. Architetture segrete. Alle 21.30 al Lago Urbano è prevista la restituzione di Idrofuturi, residenza di Noemi Pittalà e Filippo Gonnella.

Castellammare del Golfo, gli aquiloni volano anche di notte

A Castellammare del Golfo il protagonista del weekend è il cielo della Playa.

Fino a domenica 13 settembre prosegue Colori nel Vento, festival dedicato agli aquiloni sulla spiaggia Playa. Le attività sono previste dalle 9 alle 21.

Sabato sera uno degli appuntamenti più suggestivi: alle 21 è previsto il volo notturno, con gli aquiloni illuminati da LED.

Domenica è invece in programma la giornata conclusiva, con le ultime esibizioni e la premiazione delle creazioni più originali. L'ingresso è gratuito.

Sempre sabato, dalle 19 in piazza Petrolo, si svolge la finale del Petrolo Music Contest, concorso pianistico arrivato alla quarta edizione.

Libri, musica e arte al Castellammare Culturfest

Tra sabato e domenica prosegue anche la nona edizione del Castellammare Culturfest, tra la Sala dei Cinquecento e il Teatro Apollo. Gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

Sabato sono previste sessioni di yoga alla Sala dei Cinquecento alle 10.30 e alle 16.45. Per partecipare è richiesta la prenotazione tramite WhatsApp al 349 0920472. Alle 19.30 al Teatro Apollo, Fabienne Kandala presenta L'anima del musicista. Alla ricerca della trascendenza nel pianista.

Domenica alle 19.30 è in programma Manuale Scacciadiavuli, concerto con Valeria Cimò e Marco Baldissone. Alle 21.30 seguirà una cena sociale: chi partecipa è invitato a portare una pietanza siciliana o una bevanda da condividere.

Nel weekend restano inoltre visitabili le mostre Tra caos e palingenesi: l'anatomia del mare e della mente di Andrea Leoncino e Tracce di esistenza e visioni surreali di Cesare Cannone.

Favignana, il weekend di Fishtuna

A Favignana prosegue fino a domenica Fishtuna 2026, la manifestazione dedicata al tonno, alla cultura del mare, alla cucina e alla pesca sostenibile.

Il cuore della manifestazione è Piazza Madrice, mentre alcune attività sono ospitate all'Ex Stabilimento Florio. Cooking show, degustazioni, talk, musica e attività per adulti e bambini accompagnano le giornate del festival.

Sabato sera, dalle 21, è previsto l'incontro con il navigatore Sergio Davì. Seguono cooking show, incontri e abbinamenti con il vino. Alle 23 spazio alla musica con il concerto della Cirrone Band.

Domenica continuano gli appuntamenti gastronomici. Tra i protagonisti Peppe Giuffrè, con le busiate al tonno, Benedetta Schifano, con le busiate con la tunnina ammuttunata, e Ita Galfano, che propone Il tonno vestito da cassata siciliana.

Per chi raggiunge Favignana dalla terraferma è consigliabile controllare in anticipo gli orari di aliscafi e traghetti, soprattutto per programmare il rientro dopo gli appuntamenti serali.

Segesta, musica al Tempio

Sabato 12, alle 20 al Tempio di Segesta, va in scena Archeologia Solidale, appuntamento con danza, musica e canti dal mondo realizzato con i giovani della Fondazione Jonas.

La serata nasce nell'ambito di un progetto che lega il Parco Archeologico di Segesta alla Fondazione Jonas e all'Istituto per la Ricerca nel Mediterraneo di Ginevra. La durata prevista è di circa 90 minuti e l'ingresso è gratuito su prenotazione.

Per prenotare è possibile scrivere a segreteria@segestateatrofestival.com.

Alcamo, dai pupi siciliani ai libri

Sabato 12, alle 18 al Castello dei Conti di Modica, ultimo appuntamento della rassegna dedicata all'Opera dei Pupi Siciliani, curata dall'associazione culturale G. Canino in collaborazione con il Comune di Alcamo.

Il maestro puparo Salvatore Oliveri porta in scena La Dama Rovenza, una delle storie della tradizione cavalleresca siciliana.

Sempre sabato è previsto nel quartiere Maria Ausiliatrice un walking tour tra murales, arte e spazio urbano, appuntamento che anticipa il festival IT.A.CÀ.

Domenica 13, alle 17.30 al Castello dei Conti di Modica, Marina Peña presenta il libro La bambina dagli stivali rossi. Modera Leonardo Cottone.

San Vito Lo Capo ricorda Enzo Battaglia

Sabato e domenica, dalle 21.30 in via Flores, San Vito Lo Capo ospita la quarta edizione del Memorial Enzo Battaglia, rassegna dedicata allo scrittore, docente ed ex sindaco.

Sabato sono protagonisti Salvatore Mugno, autore di La nascita della mafia, e Vito Reina, con Lei. Il mistero di Currana.

Domenica tocca a Caterina Popolano, con Crisalidi di Zhennan, e Giuseppe Gerbino, autore di Sangu squetu. Durante le due serate saranno proposti anche racconti di José Morana. Conduce Nino Barone.

Gli altri appuntamenti del weekend

Il calendario comprende anche iniziative sportive e all'aria aperta.

Sabato mattina è in programma Pantelleria a piedi, mentre domenica 13 a Trapani si svolge la motopasseggiata “Le vie del sale e dei motori”, con raduno in piazza Vittorio Emanuele.

Sempre domenica, a Mazara del Vallo, è prevista la randonnée ciclistica “100 Km per 100 Eolici”.

Un fine settimana, insomma, nel quale l'estate trapanese continua a fare gli straordinari. Per gli appuntamenti con prenotazione, posti limitati o possibili variazioni legate alle condizioni meteo, è consigliabile verificare disponibilità e programma con gli organizzatori prima di mettersi in viaggio.



