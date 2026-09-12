Valderice, non si ferma all'alt e fugge contromano: attestato un 27enne

12/09/2026 11:29:00

Non si ferma all’alt dei Carabinieri e tenta di fuggire in auto, procedendo ad alta velocità anche contromano. È accaduto a Bonagia, nel territorio di Valderice, dove i militari della locale Stazione hanno arrestato in flagranza un 27enne di nazionalità tunisina.

Secondo quanto riferito dall’Arma, l’uomo era alla guida della propria vettura quando i Carabinieri gli hanno intimato di fermarsi. Anziché arrestare la marcia, avrebbe tentato di sottrarsi al controllo con manovre pericolose, mettendo a rischio la propria incolumità e quella degli altri. La fuga si è conclusa dopo pochi metri: i militari sono riusciti a bloccare l’automobile in sicurezza e ad arrestare il conducente.

Dopo l’udienza di convalida, il 27enne è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Agrigento. Non potrà quindi allontanarsi dal territorio comunale senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria. È stato inoltre disposto il divieto di uscire dalla propria abitazione durante le ore notturne.



