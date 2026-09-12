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Cronaca
12/09/2026 11:29:00

Valderice, non si ferma all'alt e fugge contromano: arrestato un 27enne

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2026/valderice-non-si-ferma-all-alt-e-fugge-contromano-attestato-un-27enne-450.jpg

Non si ferma all’alt dei Carabinieri e tenta di fuggire in auto, procedendo ad alta velocità anche contromano. È accaduto a Bonagia, nel territorio di Valderice, dove i militari della locale Stazione hanno arrestato in flagranza un 27enne di nazionalità tunisina.

 

Secondo quanto riferito dall’Arma, l’uomo era alla guida della propria vettura quando i Carabinieri gli hanno intimato di fermarsi. Anziché arrestare la marcia, avrebbe tentato di sottrarsi al controllo con manovre pericolose, mettendo a rischio la propria incolumità e quella degli altri. La fuga si è conclusa dopo pochi metri: i militari sono riusciti a bloccare l’automobile in sicurezza e ad arrestare il conducente.

 

Dopo l’udienza di convalida, il 27enne è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Agrigento. Non potrà quindi allontanarsi dal territorio comunale senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria. È stato inoltre disposto il divieto di uscire dalla propria abitazione durante le ore notturne.

 

 



Cronaca | 2026-09-11 22:15:00
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